– A következő két év teendőit az elmúlt négy év tapasztalatai határozzák meg: a pandémia, a Covid utáni időszak és a február óta tartó háború miatt bekövetkezett ellátási problémák olyan változásokat idéztek elő a turizmusban és a vendéglátásban, amelyekre naprakész, hatékony, az elvárásokhoz igazodó válaszokat kell adnunk – így foglalta össze röviden az új ciklus feladatait Krivács András, akit a küldöttek nemrégiben egyhangúlag választottak meg újra a Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség (MNGSZ) elnökévé, és aki arról az új stratégiáról is beszélt, mely az egész ágazat jövőjét meghatározza.

Nyitottak a változtatásra

– A célok kitűzésekor már a korábbi években is komplex módon gondolkodtunk, most viszont egy minden eddiginél átfogóbb stratégiát dolgoztunk ki. Ennek célja, hogy olyan, a nemzetközi tapasztalatokra építő rendszer jöjjön létre, amely képes összekötni a különböző szektorokat – agrárium, oktatás, egészségügy, turizmus, vendéglátás –, és amely a gazdasági szereplőknek hasznos, jövedelmező, a fogyasztók számára pedig elérhető, minőségi szolgáltatást biztosít. Az átfogó program figyelembe veszi a regionális és nemzeti terveket, hazánk történelmét, adottságait, gasztrokultúráját, az itt élők vendégszeretetét, ahogy a megvalósított projekteket és kormányprogramokat is.

– A projekt elemeit megismertettük az oktatási intézmények diákjaival, szaktanáraival, termelőkkel, vállalkozókkal, és mindenhol nyitottságot tapasztaltunk: az ágazat szereplői tudják, hogy a siker egyik záloga az összefogás, az együtt gondolkodás – mondta az elnök, s a részletekre is kitért.

Jó gyakorlatok

– Az olasz Marco Polo-csoporttal több éve dolgozunk együtt határon átnyúló mobilitási projekteken: a kiutaztatott szakemberek olyan jó gyakorlatokat sajátítanak el a gasztronómia, a turizmus, az agrárium területén, amelyek könnyen átültethetők a hazai gyakorlatba, és amelyek a stratégiánk sarokkövei lettek.

– A Salus Konyha projekt köré épülő stratégia egyik kiemelt célja a kiváló magyar termékek és szolgáltatások piacra juttatása – mindezt innovatív módon, illeszkedve a hazai ágazati reformokhoz, s figyelembe véve az elmúlt évek változásait. Fontos elem az ún. nulla kilométeres ellátási láncok kiépítése, a helyi termelők előtérbe helyezése, az árak optimalizálása, a minőségi alapanyagok hatékony népszerűsítése.

Példaképekké válhatnak

– Mindannyian tudjuk, hogy a fiatalokra kell építeni az agrárium jövőjét: komoly tudással és felkészültséggel felvértezett szakemberekre van szükség. Az a célunk, hogy az agrárszakképzési centrumok, a szakképző iskolák s egyetemek olyan tudásközpontokká váljanak, ahol az elméleti tananyag mellett kiemelt szerep jut a gyakorlati ismereteknek is. A minőségi utánpótlás biztosításához olyan versenyzési és életpályamodellt kell kialakítani, hogy a fiatalok ne menjenek külföldre dolgozni, s ne hagyják el a pályát.

– Azok a fiatalok, akik 12 éves korukban egy kiválasztási folyamat révén bekerülnek az ágazati képzőközpontba, agrár- vagy kereskedelmi iskolába, a korosztályuk példaképeivé válhatnak. Ez a modell pozitívan hat a jövedelmezőségre és a helyi értékek megőrzésére, miközben a XXI. század technológiájával ötvözi a hagyományos magyar gasztronómiát.

– A projekt az ún. 6 T-n alapul: magyar oldalon a tradíció, tipikusság, terület és az olasz 3 T (tracciabilitá, tecniche, transnazionalitá – nyomon követhetőség, technika, transznacionalitás) kiindulópontja az agrárium és a turizmus, melyek szorosan összekapcsolódnak a képzéssel, a borgasztronómiával, a vendéglátással és a wellness-szektorral is.

Élmények, tradíciók

– A turistákat a magyar 3 T mozgatja meg: a látnivalók, a területek és a hozzájuk kapcsolódó tradíciók, történetek, jellegzetességek. Ezeket kell kiegészítenünk azokkal a gasztroélményekkel, amelyek a projekt 3 olasz T-jére épülnek: a nyomon követhető, helyi alapanyagokból, innovatív technológiával elkészített ételekre, amelyek a világ bármely részéről érkező turista ízlésének megfelelnek – mondta az új stratégiáról Krivács András, és hozzátette: hisz abban, hogy ez a projekt olyan jelentőségű és jövedelmező lesz minden említett szektor számára, hogy akár nemzetgazdasági érdek is válhat belőle.

Borítókép: Krivács András és kollégái egy minden eddiginél átfogóbb stratégiát dolgoztak ki | Fotó: MNGSZ