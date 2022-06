Talán még a Tisza szabályozása előtti időkből itt maradt holtág, tocsogó kiszáradt helyén alakult ki ez az erdő. A fák szerették az itteni adottságokat: a víz, a lapály, a napfény bőségét. A kanyarban az áradáskor mindig maradt nedvesség bőven a gyarapodáshoz. A természet, az okos gazda élt is vele. Akkorára nőttek itt a fák, hogy csak az eget lehetett látni. A nap is csak akkor sütött be, ha a szél jó vagy rossz kedvében félrehajtogatta a sűrű lombozatot.



Vaddisznó is járt erre



Annyi fajta növényzet létezett itt, hogy nehéz lett volna számon tartani: különböző fák, cserjék és alatta a virágok valóságos virágszőnyeget alkottak tavasszal. No és a sok élőlény fenn a magasban: méhektől a madarakig színükkel és hangjukkal elvarázsolták az átutazót. Messze elhallatszott a fán tanyázó madarak, a társukat vagy a fiókákat hívó hangja. Valóságos koncertet rendeztek, amit öröm és felüdülés volt hallani. A földön a gilisztától a siklón át számtalan víziállatnak adott otthont a természet.



Vaddisznó is járt erre – láttam is egy anyát a malacaival. Ugyanis édesapám vadász volt, és gyakran engem „fogadott fel” hajtójának. Így ismertem meg az erdőt és az ott tanyázó tekenővájó cigánycsaládot. Valahol a faluban laktak, de minden nyáron itt dolgoztak egészen őszig, mert akkor még volt igény a termékeikre. Általában a nagyszabású őszi vásárra vitték el a dolgaikat, ott árulták.



Tartottak egy lovat, azzal előbb odafuvarozták az „élethez” szükséges holmit, szerszámot, csináltak kunyhót és jött az egész pereputty. Sokan voltak, családi vállalkozásnak is lehetett volna a tevékenységüket nevezni. Persze számtalan gyerek szaladgált körülöttük, volt utánpótlás egy kasvarral. Valóságos nomád életet éltek. Tartottak kecskét, kapirgált ott pár tyúk, no és egy kutya vigyázott a rendre.



Felástak egy lepedőnyi lapályt zöldségnek, ami jó termést ígért, hisz vizet adott bőven a Tisza. Akkor még gond nélkül lehetett inni, főzni belőle! Nem szemetet, üres flakonokat rakott partra a folyó, mint manapság. Napos időben gyönyörű látványt jelentett a halak játéka, amint fejest ugrottak a semmibe. Nagyot csobbant a víz, méltósággal hullámzott, melyen a napfény járt táncot. Az ember szinte beleolvadt a természetbe. Én nagyon szerettem a folyó mellett időzni, amikor még nem egyedül mentem le a partra. Most már csak az emlékek visznek oda.



Kinézték a nekik való fát



De menjünk vissza a teknővájókhoz, hiszen róluk szól (nem mese) a valóságos történet. Már előző nyáron kinézték a nekik való fát, kivágatták és a rönkök csak a munkáskezekre vártak. Kijelölték, melyik törzsből mi készül. Csináltak fakanalat, kis tálkát, nagy tálat, gyúró-, sózó- és mosóteknőt. Ügyes, szorgalmas emberek voltak. A Tiszán áthallatszott a lónyai oldalra a kopácsolásuk. Nem volt ott se logarléc, se számítógép, csak egy „ács­plajbász”. Ide egy vonal, oda egy vonal, és ment a munka. A kezükben és a fejükben volt a mesterség, az igazi művészet. (Például az egyik fiuk csak a gyúróteknőt és kanalat cifrázta.) Egymástól tanulták a „szakmát”, a szerszám használatát, párosítva fantáziájukkal, idejük meg volt bőven.



Egy szobrászművészt megkérdeztek, honnan tudja, melyik kőből, márványból mit fog készíteni? Azt felelte: nem ördöngösség az, hiszen a kőben, fában benne van a szobor vagy tárgy, csak a felesleget le kell faragni róla. Csak tudni, érezni kell, hogy mi a felesleges.



Halat adott a Tisza



Nos, így voltak ezzel a teknővájók is. Az asszonyok meg főztek, mostak, voltak köztük jó hangúak, dalosok, akik sokszor együtt danásztak. S a kis rajkókat is ők tartották kordában. A határban járva-kelve került egy s más is a fazékba. Halat adott a Tisza (akkor még nem kötötték a horgászatot, halászatot engedélyhez), volt tyúk, tejelt a kecske, néha csak úgy „véletlenül egy-egy nyúl is a hurokba tévedt”. Ami munka elkészült, azt a kis gebével befuvarozták a falusi házukba, ott száradt, érett az őszi kisasszonynapi vásárig. Így biztosította a megélhetésüket az ügyes kezük.



Hol vannak ma már a teknővájók, a szegkovácsok, a vályogvető szakmák? Csak az emlékezet tartja az utókorban. Én szívesen idézem fel mindezt, hisz az emlékezés egy utazás, igaz nem előre, de visszamegyünk pár lépést és ma már minden olyan szép! Emlékezünk!



- Jusztus Józsefné -