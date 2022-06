Ez év júniusa a hajnali égen egy kifejezetten ritka együttállást tartogat: június 17-e és 28-a között a Naprendszer összes bolygója egyszerre tündököl majd az égbolton, egymás után sorakozva – számolt be a különleges jelenségről a Svábhegyi Csillagvizsgáló a közösségi oldalán.



A szakértők bolygóvonatnak is nevezik az együttállást, melynek további különlegessége, hogy az öt, szabad szemmel is látható bolygó pontosan olyan sorrendben lesz a Naptól kiindulva az égen, ahogyan azt a Naptól mért távolságuk szerint az iskolában megtanultuk: Merkúr, Vénusz, Mars, Jupiter és Szaturnusz.



Kisbolygók is társulnak



Ezen túlmenően a folyamatosan fogyatkozó Hold is végighalad a bolygók mellett a napok múlásával, így minden kora hajnalban újabb és újabb arcát figyelhetjük meg a bolygósornak.



A „vonatnak” lesz két másik vendége is az égen, mégpedig a Plútó, továbbá a legnagyobb és legfényesebb aszteroidaöv-beli kisbolygó, a Vesta is beáll a sorba, ezeket azonban kizárólag távcsővel nézhetjük meg.



A Svábhegyi Csillagvizsgáló felhívta a figyelmet, hogy érdemes elővenni a távcsöveket, hiszen azokban a Hold kráterei, sőt a Jupiter holdjai is felbukkannak. A Vénusz mellett járó Fiastyúk csillagai is azzal lesznek a legszebbek, sőt a Merkúr, Uránusz és Neptunusz megtalálása is azzal lehetséges.



A bolygókat azért látjuk egy sorban, mert valójában a Naprendszer égitestjei szinte pontosan egy síkban keringenek, és ez egy égi kört metsz ki a látszó égboltunkon.



A rendhagyó égi jelenségről dr. Csizmadia Szilárd csillagász, a Vega Csillagászati Egyesület elnöke mesélt lapunknak. Elmondta, előfordul, hogy az összes szabad szemmel látható bolygó egyszerre látszik az égbolton.



Szabad szemmel is látható



– A mi évszázadunkban 2005-ben, 2016-ban és 2020-ban is volt erre példa, és az idén is tanúi lehetünk egy rendhagyó jelenségnek. Ugyanis az kifejezetten ritka, hogy nem véletlenszerű sorrendben látszanak a bolygók, hanem a Naptól mért távolságaik sorrendjében. A következő két hétben a Merkúrtól jobbra láthatjuk majd a Vénuszt, attól jobbra a Mars figyelhető meg, megint jobbra a Jupiter, és még tovább menve, egészen a déli égbolton a Szaturnusz. Leegyszerűsítve ez kicsit olyan lesz, mint ahogy az iskolás atlaszokban ábrázolják a bolygók sorrendjét – tudtuk meg a csillagásztól. Dr. Csizmadia Szilárd hozzátette: amikor 2020-ban, az Őrségben figyelték meg a jelenséget, akkor néhány bolygó helyet cserélt az égbolton, most azonban szép sorrendben lesznek, amire utoljára 947-ben volt példa.



Ötszáz év múlva lesz a következő



– A bolygóvonatot kifejezetten szabad szemmel kell megfigyelni, távcső nélkül, mert a Merkúr és a Szaturnusz lesz a legtávolabb egymástól, és derékszöget zárnak majd be az égen. A csillagászok és az érdeklődők június 17-étől 28-áig láthatják minden hajnalban, a világosodó hajnali égen. Aki nem akar lemaradni, annak érdemes az ébresztőórákat korai időpontra állítani, ugyanis az együttállás Kelet-Magyarországon 3 óra 20 perc körül figyelhető meg. Aki távcsővel rendelkezik, az az Uránuszt és a Neptunuszt is megfigyelheti, de ehhez legalább öt centiméter nyílású távcsőre lesz szükség – ismertette az előkészületeket a szakember, akitől azt is megtudtuk, hogy aki elmulasztja a bolygófüzér megfigyelését, a saját életében már nem gazdagodhat ilyen élménnyel.



– A mostanihoz hasonló különleges együttállás legközelebb 2492-ben lesz, de még ahhoz is 2040-ig kell várni, hogy egyazon órában láthassuk az égbolton az összes bolygót, még ha nem is sorrendben. A különleges csillagászati jelenség a tudományos munkához nem teremt további lehetőségeket. Bár tudományos jelentősége nincs, a Földre és az élővilágra sem gyakorol hatást, ugyanakkor rendkívül szép látvány. Ez a páratlan alkalom arra is lehetőséget nyújt majd, hogy felhívjuk a figyelmet a csillagászat és a tudomány fontosságára, a természet szépségeire – hangsúlyozta dr. Csizmadia Szilárd.