1962. június 20., szerda

Pincébe zárta a gyereket az óvónő?

"Szörnyű, a mai lapban sincs benne! Pedig már az egész megyében beszélik" - tört ki bosszúsan az egyik újságolvasó. De vajon mit beszélnek?

"Maga még nem hallotta? Hát idefigyeljen! A nyírbátori óvodában az óvónő lezárta az egyik gyereket a pincébe, mert rosszul viselte magát. Közben elfeledkezett róla, és csak akkor jutott ismét eszébe, amikor a gyermek apja jelentkezett. Lesiettek a pincébe, de a fiúcska akkorra már halott volt. A feldühödött férfi ekkor a helyszínen megfojtotta az óvónőt."

Kitűnik, hogy az egészből egy árva szó sem igaz. Az olyan "jól értesült" embereket kellene néhány napra ledugni a pincébe, akik útjára indítják az efféle badarságokat...

1982. június 20., vasárnap

Ibrányi rablóbanda szoknyában

Az ember azt hinné, hogy a legbrutálisabb bűncselekmények elkövetésére csak elvetemült férfiak képesek. Az év elején négy ibrányi nő bebizonyította, hogy ez nem igaz, s ha volt közöttük egy, akinek meg-megszólalt a lelkiismerete, végül ő is társult egy idős ember kirablására.

Ez év január 24-én történt, hogy az eddig öt alkalommal büntetett H. E. 30 éves ibrányi lakos megbeszélte H. J.-néval, hogy meglopják G. Gy. helybeli lakost. Átmentek R. G.-néhoz, akinél ott találták T. P.-nét, és beavatták őket tervükbe. H. E. elmondta, hogy ő ismeri G. Gy.-t és tudja, hogy van pénze, s bár R.-né nem lelkesedett az ötletért, végül ő is kötélnek állt, mert előző nap gyermekeivel együtt elzavarta a férje otthonról és anyagi gondjai voltak.

A négy asszony beállított G. Gy. lakására, s azt mondták az idős embernek, hogy szeretnének megmelegedni. A házigazda közölte velük, hogy itt nincs semmi keresnivalójuk, H. E.-re pedig amiatt is haragudott, hogy egyszer már meg is lopta. Miután H. E.-ék nem akartak távozni, G. Gy. görbebotjával csapkodott feléjük, de H. E.-t ez nem zavarta, előbb az ágyban kutatott pénz után, aztán az idős ember kabátja zsebét kezdte tapogatni.

Az egyre pénzéhesebbé váló nők előbb G. Gy. görbebotját vették el, aztán lenyomták az ágyra, meg is ütötték és közben sikerült 7700 forintot tartalmazó pénztárcáját is elvenni. H. E. szétosztotta az elrabolt pénzt, szerencsére azonban elkölteni nem volt idejük, mert támadás után jó negyedórával - amikor az idős ember már erőre kapott - feljelentette támadóit.

A más bűncselekmény miatt most is börtönben lévő H- E.-re a Nyíregyházi Járásbíróság, mint többszörös visszaesőre, hét év fegyházbüntetést szabott ki és öt évre eltiltotta a közügyektől. A rablóbanda másik három tagját egyenként két és fél év börtönre ítélte és három-három évre eltiltotta őket a közügyek gyakorlásától. Az ügyész súlyosabb büntetés kiszabását kérte, a vádlottak és védőik enyhítés miatt nyújtottak be fellebbezést.

Érdekes látvány Nyíregyháza központjában a Nyírfa Áruházzal szemben épült sávház erkélysora.

1982. június 20., vasárnap

Radar a határban

Meteorológiai radarmegfigyelő állomást épít a Mátészalkai Építőipari Szövetkezet Napkor határában. Az új létesítmény a jövő évtől segíti majd az időjárás pontosabb előjelzését.