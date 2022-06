Az idén is színes programokkal vár mindenkit a Magyar Nemzeti Parkok Hete, június 6-a és 12-e között. Az év legnagyobb ökoturisztikai akciósorozatát évek óta töretlen siker övezi. Bemutatkozik a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság is, így megyénkben is lesz program.



Különleges ritkaságok



Töltődj fel a Szamos-töltésen! címmel e-bike túrát szerveznek június 10-én, 9 órától. A résztvevők a Cégénydányádi-park Természetvédelmi Területről indulva megismerhetik az angolpark tájhonos tölgy-, kőris- és szilállományának idős fáit, valamint az egzotikus tájak különleges növényritkaságait is. A Szamos töltésén haladva Európa Nostra díjas és egyéb különleges szatmári települések református templomait tekinthetik meg Gyügyén, Szamosújlakon, Szamostatárfalván és Csengerben, továbbá a térség természeti értékeit, látnivalóit is felfedezhetik – tette közzé a Hortobágyi Nemzeti Park.