Mint ahogy előzetesen beszámoltunk róla, nagy megtiszteltetés érte a Tyukodi RockSuli Produkciót, ugyanis az Erdélyi Magyarok Egyesülete felkérte a fiatalokat arra, hogy a nemzeti összetartozás napján Budapesten adjanak koncertet. A kis zenészek lelkesen készültek a fellépésre, hiszen az első olyan koncertjük volt, amelyet a megyénken kívül adtak.

Büszkeség a településnek

– Nemcsak a rocksulis fiataloknak, de Tyukod számára is megtisztelő volt a felkérés, az egész település büszke a gyermekekre, s éppen ezért minden segítséget megkaptunk az utazáshoz. A gyermekek nevében az újságon keresztül is hadd köszönjem meg a rocksulis gyermekek szüleinek – Kanyó Zaráéknak, Sarkadi Petráéknak, Pallay Mátééknak – a támogatást – mondta el lapunknak Pongó Ottó zenetanár, a fiatalok felkészítője.

– Köszönjük a Kolibri Alapfokú Művészeti Iskola vezetőjének, Juhosné Szabad Alíz igazgató asszonynak és kedves párjának, hogy ingyen segítették a gyerekek és a szülők eljutását a rendezvényre.

Felemelő érzés volt

– Czibere József polgármester két busszal segítette utazásunkat a fővárosba. Összesen három busszal utaztunk, köszönjük a három sofőrnek is, hogy épen és egészségesen hazahoztak bennünket. Az elmúlt szombaton délelőtt Tyukodról 10 órakor indultunk el, s este 10 órára értünk haza. A hazafelé vezető úton beiktattunk egy vacsorát is, annak költségeit a roma önkormányzat fedezte, nekik is köszönjük a segítséget.

– Kiváló hangulatban utaztunk a fővárosba és haza, kicsik és nagyok egyaránt boldogok voltak, hogy részesei lehettek ennek a nem mindennapi turnénak, szereplésnek.

– Az Erdélyi Magyarok Egyesülete székházában egy félórás koncertet adtunk. Jól sikerült az előadás, felemelő érzés volt minden résztvevő számára a hazaszeretetről szóló dalok felcsendülése a gyermeki ajkakról. A növendékek az elmúlt másfél év alatt igazi zenekari tagok lettek.

– Fájó szívvel búcsúzunk a két nyolcadikos tagunktól, Feka Emília Erikától és Kiss Dominik Lászlótól. Kívánom, hogy találják meg a boldogságot az új iskolájukban is, s ne feledjék: a RockSuli ajtaja mindig nyitva áll előttük – tette hozzá Pongó Ottó.