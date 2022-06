– Szeretem, ha maradnak élmények a vakációból, ha a szívünk mélyére nézünk, vágyunk is a „szabadságra”, nem csak a gyerekek. A tanévközi pihenők hamar eltelnek. A nyári szünet a leghosszabb időszak, amit pihenéssel tölthetnek el az iskolások, táborozással, nyaralással, és van idő arra is, hogy a nagyszülők ölelő karjai közt „csiszolódjanak egy kicsit” – mondta el lapunknak Feketéné Nikoletta, akit a vakáció beköszöntével arról kérdeztünk, hogyan oldják meg a gyerekek felügyeletét, milyen terveik vannak nyárra. A nyíregyházi háromgyermekes anyuka hozzátette, csakúgy mint a legtöbb családban, náluk is alapos logisztikát igényel a szabadságok megszervezése, s fontos, hogy tartalmasan teljen el a nyár.



Kertészkedés vidéken



– Sokkal rosszabb helyzetben voltunk tavaly ilyenkor, a pandémia idején többször is szabadságot kellett kivennünk, betegeskedtek a gyerekek, távoktatás is volt, most legalább tiszta lappal indulunk, egyetlen napot sem használtunk fel az éves szabadságkeretünkből, sem a férjem, sem én. Ennek köszönhetően júliusban elmehetünk egy hétre Szlovéniába, emellett egy-egy hetet itthon leszünk a két iskoláskorú lányunkkal és óvodás fiunkkal – ecsetelte az édesanya. Mint mondta, a napközis táborok jó lehetőséget kínálnak azoknak, akik szívesen mennek társaságba. Réka lányuk 9 éves, két táborba is beiratkozott az idén, ahol barátokkal és osztálytársakkal is találkozik, így nagy lesz az öröme. Ellenben hetedikes nagylányuk már nem igényel otthoni felügyelet. – Nálunk a gyerekek minden napra kapnak valamilyen egyszerű feladatot, kisebb házimunkát, bevásárlást, amit ügyesen meg kell oldaniuk, s bizony van, amikor a kis öcsire is vigyázniuk kell. Figyelünk arra is, hogy ne üljenek naphosszat a számítógép előtt, ebben a nagyi nagy segítségünkre van, ő az, aki beavatja őket például a kertészkedés rejtelmeibe, vele sosem unatkoznak – jegyezte meg Nikoletta.



Sokféle szülőtípus létezik, a szünetben vannak, akik a tévézési, netezési szabályokat illetően engedékenyebbek, mint év közben, de jó, ha kijelölünk és betartatunk bizonyos kereteket nyáron is. Az anyukától megtudtuk, nem erőlteti a tanulást a ilyenkor, ám minden héten kijelöl napokat, amikor az egész család olvas, s ezzel a szülő is példát mutat.



Komfortos zöld udvar



Hockné Dobos Adrienn még nem szervezte meg a nyarat, mint mondta, nem osztja be minden percét a családnak, s rugalmasan kezelik a nem várt helyzeteket is. Egyelőre konkrét nyaralás sincs a naptárba bevésve, az otthonukban kialakított komfortos zöldfelületen jól eljátszanak lányaik, egyikük 7, másikuk 4 éves. – Szeretjük a csendet, a zsúfolt nyaralóhelyek, felkapott strandok helyett a hegyeket, a túrázást választjuk, így amikor „ellógunk” itthonról, olyan helyre utazunk, ahol madárcsicsergésben fürdünk – tette hozzá Hockné Adrienn, akit sok-sok anyuka, kismama ismer, hiszen oszlopos tagja a Lógjunk Anyuval Egyesületnek.

Megtudtuk, vállalkozóként dolgozik ő is és férje is, így az átlagosnál picit nagyobb a mozgásterük, kötetlenebb az időbeosztásuk, mint azoknak a szülőknek, akik benn ülnek a munkahelyükön 8 vagy 10 órát, ám a kötetlen munkaidőnek is van árnyoldala, hiszen a munka nem várhat, a pandémia alatt este s éjszaka is dolgoztak, hogy behozzák a járvány okozta lemaradást.



– Az év teendőkkel teli volt, a nyárból mindenképp kiszakítunk néhány napot a férjemmel és pihenni fogunk, míg a gyerekek a nagyinál lesznek Kisvárdán. Ha visszagondolok a gyerekkoromra, én is nagyon szerettem a nagyszülőknél lenni, találkozhattam az unokatestvérekkel, akikkel nagyokat nevettünk, beszélgettünk, erősítették kapcsolatunkat azok az alkalmak, amit együtt tölthettünk a családi háznál – idézte fel a régi időket az anyuka. – Ha szóba jön a tábor, akkor a gyerek érdeklődési körének megfelelőt választunk. Szerintem az a jó tábor, ahol elsősorban biztonságban érzi magát a gyermek, a foglalkozások pedig fejlesztő hatásúak. Mindkét lányunk szeret mozogni, énekelni, ez a fő irány a táborválasztásnál. Annak pedig nagyon örülök, hogy itt a kertvárosi iskolában olvasásra nevelik őket, így a könyvtár fix program az életünkben nyáron is.