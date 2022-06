A hazai illegális piacon egyre ­terjed az új típusú, eldobható elektromos cigaretta. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal és a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága ­szigorúan ellenőrzi a termékek illegális kereskedelmét és több akciót is szervezett az elmúlt időszakban, hogy ezt a fiatalok körében is népszerű speciális dohánygyártmányt kiszűrje a feketepiacról.

Csak az elmúlt hetek mérlege legalább 135 millió forintnyi lefoglalt áru, 4 őrizetbe vétel és 20 millió forint bírság – olvasható a lapunkhoz is eljuttatott közleményben. Az Elf Bar vagy Manórúd a hatályos szabályozás értelmében dohánygyártmánynak számít, tehát jogszerűen csak trafikban, zárjeggyel ellátva lehetne értékesíteni, ráadásul csak ízesítés nélküli változatban. Mégis egyre többször ajánlják megvételre online hirdetésekben, közösségi oldalakon.

Az értékesítők főként Messengeren tartják a kapcsolatot vevőikkel, akik között egyre több az általános iskolás, mert azt hitetik el velük, hogy ez ártalmatlan „gyerekcigi”. De nem az!

– Az áru nagy tételben leggyakrabban Szlovákiából és Budapesten a kínai piacról érkezik a magyar eladókhoz. Uniós szinten nincs kötelező szabályozás az elektronikus dohánytermékekre, ezért az engedélyekre, forgalmazásra, adóztatásra vonatkozó tagállami szabályok eltérőek. Aki Magyarországon értékesít engedély nélkül ilyen termékeket, 5 millió forinttól 500 millió forintig terjedő bírságot kockáztat – hívja fel a következményekre a figyelmet a NAV közleménye.

Folyamatos razziák

Az Elf Bar feketekereskedelmének megakadályozására a NAV ellenőrzési szakterülete próbavásárlásokkal buktatja le az illegálisan értékesítőket, a bevetési és a bűnügyi szakterület munkatársai pedig helyszíni akciókban kutatják át az eladókhoz köthető ingatlanokat, foglalják le az illegális dohánytermékeket, s veszik őrizetbe a kereskedőket.

Az illegális cigarettával és dohánytermékekkel üzletelő bűnbandák kínálatában a NAV egyre gyakrabban talál Elf Bart. A NAV Repülőtéri Igazgatósága mélységi ellenőrzésein is egyre többször akad fenn Elf Bart tartalmazó csomag, mivel az eladók a különböző futárszolgálatok csomagküldő szolgáltatásait is kihasználják a terítéshez.

A NAV csak az elmúlt hetekben vidéken és Budapesten 30 ezer terméket foglalt le, 135 millió forint értékben, a legnagyobb fogás egy Kínában feladott 18 ezer darabos tétel volt a fővárosban. Az akciókban 4 illegális kereskedőt vettek őrizetbe. Az SZTFH Dohány­ügyi Igazgatósága 25 ügyet vett nyilvántartásba, amelyek közül 4 esetben, összesen 20 millió forintos bírságot szabott ki – számszerűsítették az eljárások eredményeit.

Az ízesített, rajzfilmfigurával díszített, akár magas nikotintartalmú és az egészségre súlyosan ártalmas, illegális termékek egyik legnagyobb veszélye, hogy gyakran általános iskolás gyerekeknek adják el. Komoly veszélyforrás, ha egy tinédzser postapontra rendeli a Manórudat, így senki nem fogja megkérdezni tőle, hogy elmúlt-e 18 éves.

Az illegális termék forgalmazói a közeljövőben hasonló akciókra, közös razziákra számíthatnak a két hatóság részéről, továbbra is szigorúan fellépnek a jogsértések ellen.

Mivel a szülőknek és a pedagógusoknak is fontos tudniuk, hogy az Elf Bar nem játék, a gyermekek egészségét súlyosan károsíthatja, ezért az SZTFH a Klebelsberg Központ elnökének küldött levelében is felhívta a figyelmet a jelenségre és kérte, hogy a KRÉTA-rendszer segítségével minél több diákhoz és szülőhöz juttassák el ezt az információt.

Dílerektől is vásárolnak

– A megye több pontjáról jelzik a kollégák, hogy ott is kezd egyre jobban elterjedni az Elf Bar, sőt nemegyszer ismeretségi körben derül ki, hogy általános iskolás gyerekek használják a Manórúdnak is nevezett illegális, folyadékkal feltöltött, különböző ízesítéssel kapható, elektromos, eldobható cigarettát – mondta el lapunknak a megyei rendőr-főkapitányság bűnmegelőzési osztályának helyettes vezetője. Dr. Szendrei-Kökényesi Anikó alezredes hangsúlyozta, a legnagyobb veszélye, hogy ismeretlen az összetétele, eltérő mennyiségben tartalmaz nikotint, miközben a 14 éven aluliakat azzal tévesztik meg, hogy ez ártalmatlan „gyerekcigi”.

– Nem az, és a hosszan tartó hatása megjósolhatatlan – tette hozzá az alezredes, s információik szerint a gyerekek akár az iskolában a wc-ben, öltözőben elbújva szívták az Elf Bart, amit nem is ők rendeltek meg az interneten, hanem „terítőktől” vásároltak.

Birtokolni is bűncselekmény

– A fiatalok védelme kiemelt feladatunk, most ugyan véget ért a tanév, de a szeptembertől újra induló rendőrségi felvilágosító előadásokon mindenképpen szólnunk kell erről és a veszélyekről is – kapcsolódott a beszélgetésbe dr. Kovács Attila alezredes. Az osztályvezető nyomatékosította: az Elf Bar, Manórúd, Fume, Magic Bar néven az országba kerülő termékek illegálisak, azok forgalmazása, de már a birtoklása is bűncselekmény. A gyerekekkel szemben persze nem a büntetés a cél, hanem hogy eljusson a tudatukig, nagyon veszélyes ezt használni.

A bűnmegelőzési szakemberek szerint, amennyiben a szülő figyel az árulkodó jelekre, még idejében megálljt parancsolhat a gyermeke „dohányzásának”, hiszen a nikotintartalom miatt ez annak számít.

– Ha a szülő azt veszi észre, hogy a gyerek egyre több pénz költ, gyakran elbújik, titkolózik, dugdossa a táskáját, esetlen addig ismeretlen illatot/szagot éreznek rajta, gyanakodjanak, hogy ő is vett az illegális cigarettából és használja is – sorolta dr. Kovács Attila, aki kifejtette: a gyerekeket megtévesztik azzal, hogy azt állítják, erre nem lehet rászokni. De igen: függőséget okoz, s hogy még jobban érzékelhető legyen a veszély, az osztályvezető helyettes elmesélte: egy anyuka kipróbálta az általános iskolás fiánál talált Elf Bart, s megdöbbent, mert a cigarettával ellentétben, itt nem ér véget egy szál.

– A szülő arról számolt be, hogy az ízesítés miatt is, szinte észrevehetetlenül újabb és újabb slukk következik. Majd 10 perc után jön a telítődés, amivel olyan mennyiségű nikotin jut a szervezetbe, ami súlyos rosszullétet is okozhat, a gyerekeknél pedig ez különösen veszélyes – mondta dr. Szendrei-Kökényesi Anikó, s csak érzékeltetésként megjegyezte: egy rúd 2,5-től akár 16 doboz cigarettának megfelelő mennyiségű nikotint is tartalmazhat.

„A nikotin miatt durván függővé tesz”

Dr. Kulja András sebész szakorvosjelölt a TikTokra feltöltött videójában két nagy problémára hívja fel a figyelmet az Elf Barral kapcsolatban. Az egyik, hogy rengeteg nikotint tartalmaz, egy Bar körülbelül 45 ciginek megfelelőt.

– A nikotin idegméreg, ami kis mennyiségben is nagyon erős függőséget okoz. Ezen kívül a nikotin hatással van a szervezet működésére is: rontja az alvás minőségét, károsítja a sejtek örökítőanyagát, hatással van a szív- és érrendszerre, továbbá a magzatok fejlődését is károsítja, koraszülést idézhet elő – mondja Kulja András.

– Ezen felül az Elf Barok tartalmaznak valamilyen ízesítő anyagot is, amelynek nem ismerjük a hosszú távú hatásait, nem tudjuk, mi történik a szervezettel, ha ezt több éven át inhaláljuk. A második nagy probléma az Elf Barral a környezetszennyezés. Ezek az eszközök egyszer használatosak, műanyagból és lítium­elemekből állnak, amelyek összetevői beleoldódhatnak a talajvízbe és károsíthatják az élővilágot. „Én semmiképpen sem ajánlom az Elf Bar használatát, mert durván függővé tesz, károsítja a szervezetet, és a dohánytermékek közül talán a legkörnyezetszennyezőbb” – fogalmaz az orvos, akinek a videóját pár nap alatt egymillióan nézték meg, bízunk benne, fiatalok is, akiket elrettentettek a szavai.