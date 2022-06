A megyei őzbaktrófea-mustra állandó résztvevője a tiszavasvári Szikra Vadásztársaság, így volt ez az idén is.



Jól kezdődött a szezon



– A vadásztatást nem kezdtük meg azonnal április 15-én, csupán a hónap végén, amikor már a bakok letisztították az agancsokat, és szép az úgynevezett felrakás. Az első vendégünk az idén külföldről, pontosabban Amerikából érkezett hozzánk egy vadászatokat szervező utazási irodán keresztül. Az volt a kérése, hogy egy 500 gramm feletti agancsú őzbakot hozhasson terítékre – mondta el érdeklődésünkre Nácsa Balázs, a vadásztársaság elnöke.



– Kérését tudtuk teljesíteni, egy reggel el is ejtett egy 560 és egy 510 grammos agancsú bakot, vagyis jól kezdődött a szezonunk. Az amerikai vadászt Ausztriából több éve visszajáró vendégek követték, ők már ejtettek el nálunk őzbakot és dámbikát is. Most 400 grammig szerettek volna őzbakot elejteni. Terítékre is hoztak négyet, jól érezték magukat nálunk.



– Visszatérő vendégeink voltak azok a sportvadászok is, akik olyan vadászati csomagot kértek tőlünk, amiben a trófea súlyának a felső határa 350 gramm volt. Teljesíteni tudtuk az igényeiket, tíz bakot hoztak terítékre. Sikerekben és élményekben gazdagon távoztak tőlünk a vendégek, s mindebben elévülhetetlen szerepe van a két hivatásos vadászunknak, Róka Bencének és Gaál Sándornak, akiknek köszönöm, hogy önzetlenül és nagy elhivatottsággal végzik a munkájukat, mindent elkövetnek a sikeres vadgazdálkodás érdekében. Büszkék lehetnek ők is színvonalas munkájukra és az eredményes vadásztatásokra.



Még a széljárást is figyelik



– Az idén ötven őzbak elejtésére kaptunk engedélyt a vadászati hatóságtól, természetesen maradnak bakok az augusztusi üzekedés időszakára is – folytatta Nácsa Balázs.



– Hivatásos vadászaink alaposan felkészülnek a vadásztatásokra, már a szezon megkezdése előtt figyelik a bakok tartózkodási helyét, mozgását, így tudják, hová is kell elkísérniük a vendégvadászokat. A vadászat napján pedig figyelik a széljárást is, hogy valóban eredményesen térjenek vissza a cserkelésből. A kívülállók nem is gondolják, milyen nagy munkával jár egy-egy vadászat előkészítése. Erről csak a hivatásos vadászok tudnának sokat mesélni, de nekik meg ez mind természetes, a munkájuknak egy része.



A Szikra Vadásztársaság vadászterülete Tiszavasvárit fogja körbe, 10 258 hektáron gazdálkodnak. A terület legnagyobb részén az intenzív mezőgazdálkodás a jellemző, kevés a megfelelő élőhely a vad számára. A vadásztársaság védi és ápolja ezeket az élőhelyeket, szívesen tartózkodnak ott az őzek. A megyei kiállításra néhány rendellenesen fejlődött agancsot is elhozott a Szikra Vadásztársaság.



Sokan a selejtre hajtanak



– A gazdálkodás számára nagyon fontos a selejtezés, hiszen az a jó, ha az egészséges állomány tulajdonságai öröklődnek tovább. Akik a kisebb súlyú agancsokat keresik, a selejt őzbakokat hozzák terítékre, s bizony sok ilyen vadász van – magyarázta Nácsa Balázs. – Persze, mindenki másképpen vélekedik erről. A spanyol vadászok a klasszikus 6-os elrendezésű agancsot keresik, nagyon sokan meg a selejtre hajtanak, számukra az abnormális agancsnak különös értéke van. A hivatásos vadászaink ismerik a rendellenes agancsú bakokat is, így nem jelent gondot, ha olyat keres a vendég.