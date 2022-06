A szakemberek erős szezont várnak a vendéglátásban és a turizmusban, a szektorban jelen lévő munkaerőhiány azonban árnyalja egy kicsit a képet, miután rengetegen hagyták el a pályát a koronavírus-járvány okozta bizonytalanság miatt. A munkaerőhiány magasabb bérigényt generál, amit a megemelkedő energiaárak miatt a vendéglátósok várhatóan csak nehezen tudnak kigazdálkodni.

– A hozzánk befutó megkeresések alapján jól látható, hogy több területen is hiány van, főleg a szakképzettséget igénylő munkakörökben. Ilyen a vendéglátószektor is, ahol nemcsak a szakács, de a jó kvalitásokkal rendelkező pincérből és pultosból is sokkal kevesebb van – fogalmazott lapunknak Szilágyi-Bécsi Tímea, a munkaerő-kölcsönzéssel és -toborzással foglalkozó, nyíregyházi irodával is rendelkező Int-Solution Kft. ügyvezetője.

– A pandémia miatti első lezárások utáni újranyitáskor kevesen tértek vissza a szakmába, hiszen a helyzet még bizonytalan volt és bár a korlátozások megszűntek, nem jönnek vissza a vendéglátást elhagyók. Ez azzal jár, hogy a bérigények elszálltak, nemcsak a szektorban, de egyéb területeken is. Megoldást jelenthetne, ha a közmunkán dolgozókat és a munkanélkülieket átképeznék a hiányszakmákra oly módon, hogy nemcsak a szakmai tudást adnák át, hanem pályaorientációs képzésben is részt vennének. A munkaerőpiacról kiszakadtak számára sokszor nem elegendő a szakmai felkészítés, fontos a mentális jóllét elérése is, hogy eredményesen tudjanak visszailleszkedni – mondta a munkaerő-kölcsönzéssel és -toborzással foglalkozó Int-Solution Kft. ügyvezetője, Szilágyi-Bécsi Tímea.

Jól keres egy kezdő

Az idén ünnepelte fennállásának huszonötödik évfordulóját a napkori Napkelte Panzió és Étterem, melyet – két részletben – már tizennyolc éve „szolgál” Ilosvai Csaba, aki felszolgálóként kezdett, most pedig ő az étteremvezető.

– Ha a szakácsutánpótlást nézzük, nem túl rózsás a helyzetünk, pedig egy pályakezdő, aki önállóan akar és tud is dolgozni, ma már teljesen jól kereshet – mondta lapunknak Ilosvai Csaba. Az étteremvezető hozzátette, nehéz manapság jó szakácsot találni. – Hiába végeznek évről évre viszonylag sokan a szakiskolákban, sokan nem akarják elkezdeni sem ezt a pályát. Én nem is értem, ezek a gyerekek miért töltenek el éveket az iskolapadban. Korábban volt olyan időszak, hogy 3-4 tanuló töltötte nálunk a gyakorlati időszakát, most ahogy hallom, csak ketten jelentkeztek. Minden étteremnek az a célja, hogy a tanulókat magánál tartsa – fogalmazott a Napkelte Panzió és Étterem étteremvezetője. Ilosvai Csaba szerint sokan azért ódzkodnak a szakmától, mert nincsenek hétvégék és ünnepnapokon is dolgozni kell, akkor van a legnagyobb forgalom.

– A témában nem mehetünk el a pandémia okozta helyzet mellett sem. Sajnos a Covid alatt sokan hagyták el a pályát és helyezkedtek el a kiskereskedelemben, az építőiparban vagy elmentek futárnak, közülük csak elenyésző számban jönnek vissza. Sokan alkalmanként ugyan beugranak, kisegítenek, de még nem érzik elég stabilnak a helyzetet, hogy teljes állást vállaljanak. Alulról viszont nem igazán érkezik az utánpótlás – tette hozzá a napkori étterem vezetője.

Nincs elragadtatva

Szoboszlai Gyula mesterszakács negyvenöt éve van a pályán, a jelenlegi helyzettől finoman szólva sincs elragadtatva. Mint azt lapunknak elmondta, ő gyakorló szakácsként, a Sipkay-iskola oktatójaként és vállalkozóként is rendelkezik rálátással a szektorra, azon belül is a szakácsok helyzetére.

– Azt kell mondjam, hogy az oktatás színvonalán is javítani kell, mert a képzés a minőség helyett inkább csak a mennyiségre fókuszál, ahogy a képezni kívánt gyerekanyag alaptudása is jócskán hagy kívánnivalót maga után. Sajnos a mi szakmánkban dolgozni kell, és csak úgy lehet pénzt keresni, és a hét nem péntekig, hanem vasárnapig tart. Sokan külföldre mennek, mindenféle szakmai tudás vagy gyakorlat, rutin nélkül, aztán felsülnek és beállnak az építőiparba, természetesen tisztelet a kivételnek – fogalmazott Szobosz­lai Gyula, aki „megfordult” a Centrál, a Korona vagy az Ózoon Hotel konyhájában is, ma pedig a Bambusz étterem mesterszakácsa. Hozzátette, mindig is szakács szeretett volna lenni, és ugyan voltak a pályáján buktatók, nem bánt meg semmit.

– Nincs műszaki érzékem, én ehhez értek, ezt szeretem csinálni. Azt is elhiszem, hogy minden szülő egyetemi oktatónak szánja a fiát, de tudomásul kell venni, hogy nem mindenki alkalmas erre – mondta Szoboszlai Gyula.

A nyíregyházi Hanufer Gábor 2010-ben végzett a Sipkayban szakácsként. Mint azt lapunknak elmondta, mindig is vonzotta ez a pálya, még édesanyja unokatestvérének a férje szerettette meg vele.

Vonzotta a pálya

– Fiatalon sok időt töltöttünk együtt, akkor tetszett meg nekem ez a világ. Azóta sem bántam meg, hogy szakácsnak szegődtem. Egyelőre nem gondolkozom azon, hogy a fővárosba vagy a Dunántúlra menjek, ahol nyilván több pénzt kereshetnék. Tisztában vagyok azzal, hogy az ország ezen szegletében alacsonyabbak a bérek, de hát ez van, ezt kell szeretni… – fogalmazott lapunk megkeresésére a megyeszékhelyen működő Marci menübirodalma elnevezésű étteremben dolgozó Hanufer Gábor, akitől megtudtuk, hogy egy munkanapja reggel fél nyolctól kezdődik és délután négy óráig tart. A nyíregyházi szakács hozzátette, ahogy mindenki, ő is szeretne jobban keresni.

– A mi éttermünk csak hétköznaponként van nyitva, ezért hétvégente egy kis keresetkiegészítő munkát végzek, kézilabda-mérkőzéseken kezelem az eredményjelzőt – árulta el Hanufer Gábor.