– A kiegyezés előkészítésében is nagy szerepet játszó pénzügyminiszternek nem volt könnyű dolga, hiszen az Osztrák Császárság és a Magyar Királyság megegyezéséhez hazánknak az osztrák adósságból is ki kellett vennie a részét. Ez azért is volt fájó, mert ez az adósság a szabadságharc leverése és Lónyay honfitársainak kivégzése miatt is jelentősen megemelkedett. Politikusként nehéz döntéseket hozott meg, mondtak róla jót és rosszat egyaránt, de annyi bizonyos, korának egyik legkiemelkedőbb szakembere volt – mutatta be a grófot dr. Tilki Attila.

Dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgármestere megjegyezte: Lónyay Menyhért példás tudású szakpolitikus volt, aki egy, a hazánknak nagyon nehéz időszakban alkotott maradandót, nem véletlen, hogy megkapta Nyíregyházától a díszpolgári címet.

– Gyakran halljuk, hogy a történelem ismétli önmagát, s most is egy rendkívül nehéz időszakot élünk. A szomszédunkban dúló háború rengeteg akadályt gördít hazánk elé, gondoljunk csak a hozzánk érkező menekültáradatra vagy a harcok súlyos gazdasági hatásaira. Köszönöm a rendvédelmi dolgozóknak, hogy ebben a helyzetben is garantálják a haza, a megye és Nyíregyháza biztonságát – hangsúlyozta a polgármester.

Megszólítják a társadalmat

A programsorozat részeként megnyitották a vámtörténeti kiállítást, mely a hazai vámos relikviák mellett a világ számos országa vám- és pénzügyőrségének tárgyait is bemutatja.

Ezt követően a rendvédelmi szervek látványos felvonulását tekinthették meg az érdeklődők.

A rendvédelmi nap a Kossuth téren folytatódott, ahol dr. Ulrich Attila, a megyeszékhely alpolgármestere köszöntötte a jelenlévőket. Elmondta, civilként mindenkinek fontos, hogy jó legyen a közbiztonság, a baleseteknél mindenki a lehető leggyorsabban kapja meg a segítséget.