A Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága alelnökévé választották dr. Minya Károlyt a budapesti közgyűlésen. A Nyíregyházi Egyetem intézetigazgatója több mint tíz éve tagja az egyesületnek, ismeretterjesztő és tudományos előadásaival nemcsak az országot járja, hanem a határon túli területeket is, így csaknem évente szerepel az újvidéki Apáczai Nyári Akadémián, az adai Szarvas Gábor nyelvművelő napokon, a kassai Kazinczy-napokon, a nagyváradi Partiumi Keresztény Egyetemen nyelvészeti tárgyú előadásaival. A nyelvész jelenlegi munkáiról és az új tisztséggel járó feladatokról is mesélt lapunknak.

Az 1993. február 1-jén bejegyzett független egyesület a világ bármely részében – különösen a kisebbségekben – élő magyarság anyanyelvének, kultúrájának, így anyanyelvi és kulturális önazonosságának megtartását, művelését, fejlesztését szolgálja.

– A Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társaságának jogelődje 1970-ben alakult, és a sokak által ismert Lőrincze Lajos volt az elnöke. A társaság jelenlegi elnöke dr. Arató Balázs, az egyik alelnökévé pedig engem választottak. A nagy múltú szervezetnek folyóirata is van: a Nyelvünk és Kultúránk, ami online is megjelenik. Romániából, Szerbiából, Szlovákiából, Szlovéniából, Ukrajnából, nyugaton pedig Németországból, Ausztriából, Olaszországból, sőt Kanadából is képviseltetik magukat szakemberek a társaságban.

Misszió a magyar kultúráért

A fő cél a világ bármely részében élő magyarság anyanyelvének és kultúrájának megtartása és fejlesztése. A tagok számos területről érkezhetnek, nem kell feltétlenül nyelvésznek lenni hozzá. Bárki szóba jöhet, aki felkarolja egy országban a magyar nyelv ügyét, nyelvi tanfolyamokat, egyéb programokat szervez és szívügye a magyar kultúra. Az egyik alelnök például mérnök, és rengeteg jótékonysági feladatot lát el – mutatta be a nemzetközi társaságot dr. Minya Károly, akitől azt is megtudtuk, a társaság összefogja a különböző nyelvvel foglalkozó egyesületeket.

– Együtt dolgozunk a Magyar Nyelv Stratégiai Kutatócsoporttal, a Magyar Nyelvi Szolgáltató Irodával és a nemrégiben alakult Petőfi Kulturális Ügynökséggel is. Egyesítjük az erőinket, és a munka gyümölcseként sok rendezvényt szervezünk – tette hozzá dr. Minya Károly, aki folyamatosan kutatja nyelvünk új szavait.

Nem tud ellenállni

– Az Új szavak című könyvemből már három kötet jelent meg, és a negyedik kézirata is megvan már. Amikor egy új szóval találkozok, nem tudok ellenállni, hogy ne írjam föl vagy tépjem ki az újságból. Persze, ez nem olyan, mint az akadémiai nagyszótár, ez egy egyéni munka. Az összegyűjtött szavakról csak a későbbiekben derül ki, hogy bekerülnek-e egy nagy értelmező szótárba, egyáltalán fennmaradnak-e vagy csak alkalmiak. Mindig élőnyelvi példamondatokat rendelek a szavak mellé, s ennek kimeríthetetlen forrása az internet. A másik nagyon fontos munkám a Magyar Nyelvi Szolgáltató Iroda tanácsadói posztja.

Az e-nyelv.hu felületén folyamatosan záporoznak hozzám a kérdések, tavaly például 20 héten voltam „szolgálatban” tanácsadóként, és mintegy 1600 kérdést válaszoltam meg. Rendkívül jó kérdéseket tesznek fel a korrektorok, újságok szerkesztői, és az érdeklődés is egyre nagyobb. Érdekes kihívásokat rejt ez a feladat, hiszen a helyesírásra adható egzakt válasz, de a nyelvhasználatra nem, holott az emberek gyakran ezt várják – engedett betekintést a munkájába a nyíregyházi nyelvész, aki ezek mellett tanulmányokon is dolgozik.

Dr. Minya Károly azt is elárulta, az új tisztség részben új, részben ugyanaz lesz, mint az eddigi munkája.

– Több határon túli versenyen, rendezvényen is részt veszek majd, előadásokat is tartok. A társaság nem akar Budapest-központú lenni, amihez nyíregyháziként én is hozzájárulok, ráadásul haladva a korral az értekezleteket is online tartjuk, nem kell azok miatt a fővárosba utaznom. Rengeteg új feladat vár rám, többek között az idén 150 éves Magyar Nyelvőr folyóirattal kapcsolatban. Szeretnénk még színesebbé, érdekesebbé és szakmaibbá tenni, és szerkesztőként ebből is részt vállalok. A folyóirat gondozása, szerkesztése óriási munka, saját rovatom is van Új szavak címmel, és a nyelvi tanácsadás legizgalmasabb kérdéseit is közlöm. Sok egyéb laptól kérnek fel ismeretterjesztő írások készítésére, és az Édes anyanyelvünk műsor kéréseinek is eleget teszek. Nyelvi tanácsadónak lenni azonban nekem nem munka, inkább egy izgalmas, kihívásokkal teli időtöltés. Sok élőnyelvi problémával szembesülök közben, tarthatom a kapcsolatot a nyelvhasználókkal, kiszolgálom őket. Úgy vélem, ez ma a nyelvművelés, nem kioktatunk másokat, hanem válaszolunk a kérdéseikre, tájékoztatjuk őket. Ez az emberközeli feladat ugyanakkor az újabb írásaimnak is témát szolgáltat – mesélte dr. Minya Károly.