Ma már történelem, hogy a Zsindelyes Fesztiválok idején több ezer ember szórakozott egyszerre a közigazgatásilag Érpatakhoz tartozó Zsindelyes Pálinkafőzdével átellenben található területen. A legutolsó fesztiválon, 2012-ben közel tizennyolcezer vendéget regisztráltak a szervezők. Rendeztek azon a területen fogatversenyt, a színpadokon együttesek zenéltek, a bográcsokban főttek, a serpenyőkben sültek a finomabbnál finomabb ételek, miközben különböző népművészeti bemutatókat is láthattak az érdeklődők. A fesztiválok vidám és fergeteges hangulata ma már csak emlékekben él tovább, ugyanis a hosszabb távú idegenforgalomra gondolva a Zsindelyestanya Kulturális Értékeinek Megőrzéséért Közhasznú Alapítvány a területen megépítette a Zsindelyes Cottage elnevezésű turisztikai központot. Az elnevezés őrzi egyrészt a földrajzi elhelyezkedést, másrészt utal a vidéki, a természetközeli életmódra. A népi építészet jegyeit is megőrizték a fogadóval kibővített szálláshelyek: fehérre meszelt falak, zsindelyes tetőzet, muskátlik az ablakokban.



Egy idegenforgalmi központnak napjainkban számos szolgáltatást is kell nyújtania a turisták megnyerése érdekében, ezért további fejlesztések kínálnak újabb pihenési és kikapcsolódási lehetőséget kicsiknek és nagyoknak, a kiránduló családoknak. Ugyanakkor üzleti-partneri találkozókra is lehetőséget ad az intézmény, ezért szerdán Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei és Hajdú-Bihar megyei vállalkozók és szakemberek részvételével megrendezték az első üzleti nyílt napot.





A rendezvény résztvevőit Papp József, a Zsindelyes Cottage egyik tulajdonosa köszöntötte, majd szólt a turisztikai központ építésének menetéről. Mint elmesélte, ő a megálmodója az idegenforgalmi komplexumnak, amelynek az első üteme, a pálinkakóstoló-ház az ötlet megszületése után jó tizenöt évvel később, 2008-ban valósult meg. A második ütemet a fogadó és a szálláshelyek átadása jelentette 2018-ban. Azóta közkedvelt esküvői helyszín a Zsindelyes Cottage, hiszen lehetőség van polgári és egyházi szertartásra is. A harmadik ütemben a pályázati támogatásoknak köszönhetően a wellness-részleg és újabb szálláshelyek épültek. Kialakítottak egy tanyasi iskolát is autentikus berendezési tárgyakkal.



– Ennek az előzménye számomra nagyon kedves, személyes történet. Édesapámnak, Páll Antal egykori tanyasi tanítónak szerettünk volna emléket állítani ezzel a kis iskolával. Számunkra nagyon szép emlékeket idéznek fel a régi bútorok, édesapa eszközei, könyvei. Mióta készen van a házikó, már osztálytalálkozóknak is otthont adott. Jó volt látni, hogy annak a korosztálynak, amelynek a tagjai még ismerik a linóleumos padlót, mennyi nosztalgikus élményt tud nyújtani ez a hely – mondta érdeklődésünkre a tanyasi iskoláról Pappné Anikó tulajdonos.





A turisztikai központ még most sincs teljesen készen, hiszen mindig vannak új ötletek, az építőipari szakemberek szinte mindig dolgoznak valamin. Ezekben a hetekben a helyi termelői piacot készítik, ahol egyúttal laktózmentes és gluténmentes élelmiszereket is árusítanak majd.



– A parkoló túloldalán a kiserdőben a gyermekek számára meseparkot és állatsimogatót alakítunk ki őshonos állatokkal – szólt a további tervekről Papp József. – Jövőre már az itt megszálló családok közelebbről is megismerkedhetnek mind a két szolgáltatással. Hátra van még egy dédelgetett álom, a manufaktúra megvalósítása, ahol az újfehértói fürtös meggyből húszféle terméket állítanánk elő. Készülne többek között szörp, rostoslé, lekvár, sör. A munkafolyamatokat a vendégeink is láthatnák, így újabb attrakcióval bővülne a Zsindelyes Cottage, amelynek a wellness részlegét szeretnénk majd bővíteni fitneszteremmel és masszázzsal is.