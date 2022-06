Volt, aki nézelődött, míg mások konkrét darabokra vadásztak, hogy tovább bővítsék az egyébként sem szerény gyűjteményüket. Ottjártunkkor szinte mozdulni sem lehetett a sok zenerajongótól, ami nem véletlen: a bakelitlemezek újra népszerűek a műkedvelők körében.

– Elsősorban japán nyomású lemezekkel foglalkozom. A lemezbörze egy bizonyos körnek szól, az ő találkozóhelyük egy-egy ilyen rendezvény – árulta lapunknak az egyik árus, Elek László. Hozzátette: korábban csak néhány nagyobb városban tartottak börzétt, de mára gombamód szaporodnak ezek az összejövetelek.

– Sajnos ez a minőségre is rányomja a bélyegét, mert már méltatlan helyszíneket is felállítják a standokat. A zenének töretlen a népszerűsége, Nyíregyházán is mindenki megtalálhatja a maga kedvencét a poptól kezdve a rockon át egészen a progresszív zenéig. Úgy látom, megint reneszánszát éli a bakelit, de az a gond, hogy sokan az üzlet miatt kezdték el a régi nagy máveket újra kiadni. Valamikor a lemez analóg volt, 16 sávos szalagról nyomták őket, majd 1992-ben befejeződött a gyártás a CD térhódítása miatt. Azonban valaki kitalálta, hogy a bakelit is lehet digitális – ezt én csak nagy méretű CD-nek hívom, mert gyakorlatilag az. Az új kiadványok csak így jelennek meg, ám a régi műveket is újra kiadják, és bődületes mennyiségeket adnak el belőlük – engedett betekintést a lemezek világába Elek László, akitől azt is megtudtuk, kevés gyárban készülnek az új digitális bakelitek, és az óriási érdeklődés miatt valahol csak kétéves határidővel teljesítik a megrendeléseket.

Drasztikusan emelkednek az árak

– Az 1950-es és 60-as évek klasszikusai újra megjelentek a piacon, akkoriban mindent elárasztott a beat, és úgy tűnik, ma is rengetegen kedvelik. Az árak brutálisan emelkednek, Néhány éve 6-7 ezer forint volt az átlagár, de ma már a népszerűbb és ritkább darabokért könnyen elkérik a 20 ezer forintot is. Arról nem is beszélve, hogy egyre több luxus kiadvány jelenik meg: egy-egy régi koncertfelvételt úgy dobnak piacra, hogy a csomagba korabeli fotókat, sőt gitárpengetőket tesznek, aztán rábiggyesztenek egy 80 ezres árcédulát. Az persze kérdéses, ad-e ekkora hozzáadott értéket a hanganyaghoz néhány tárgy, az viszont biztos, hogy a gyűjtők vadásznak az ilyen csomagokra – tudtuk meg Elek Lászlótól.

Borítókép: Illusztráció szon.hu/Máté János