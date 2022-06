A rendkívüli hőség még az egészséges szervezetet is megviseli, a napon tartózkodók, a gyerekek, idősek, valamint a szív- és érrendszeri betegségben szenvedők esetében fokozottan fontos a megfelelő vízutánpótlás.

A héten tapasztalt elképesztő hőség miatt napokban a legmagasabb, harmadfokú hőségriasztást rendelt el Müller Cecília országos tisztifőorvos.

A megyeszékhely önkormányzata az idén is megteszi a szükséges óvintézkedéseket: üzemelnek a párakapuk, ahogy szökőkutak és a köztéri ivókutak is javíthatnak a járókelők hőérzetén. Mindezek mellett, a hagyományoknak megfelelően dr. Kovács Ferenc polgármester palackozott víz osztását rendelte el. Az 1500 palack fél literes hűsítőt dr. Ulrich Attila alpolgármester és a közterület-felügyelet munkatársai osztották szét a járókelőknek csütörtökön, Nyíregyháza belvárosában.

Az alpolgármester kérdésünkre elmondta, a rendkívüli kánikulában a vízfogyasztásnak óriási jelentősége van.

Figyelemfelkeltő akció

– Már a délelőtti órákban is nagyon magas a hőmérséklet, még az árnyékos helyeken is harminc fok fölé kúszik a hőmérő higanyszála, s ilyenkor az emberek gyorsabban veszítenek folyadékot. A következő napokban is kánikulára számíthatunk, és bár mindenkit nem szólíthatunk meg, igyekszünk felhívni az emberek figyelmét a megfelelő vízfogyasztásra. Az is fontos, hogy aki teheti, a nagy melegben ne tartózkodjon a napon, az önkormányzat pedig kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a munkavállalóknak biztosítsa a megfelelő munkakörülményeket – hangsúlyozta az alpolgármester.

KM