„Aki megjárta Auschwitzot, annak két élete van: egy Auschwitz előtti és egy Auschwitz utáni. Az ember Auschwitz utáni életében, bármilyen hosszú is, minden pillanatában, zsigereiben és lelke minden rejtett zugában, ha el akarja nyomni, ha beszél róla, ott van a háttérben: Auschwitz” A fenti idézet Fahidi-Pusztai Éva 2005-ben megjelent a Dolgok lelke című könyvéből való. Híven idézi, mi zajlott, illetve mi zajlik a zsidóság máig életben lévő megkínzottainak, vagy a múltra a vérségi kötelék miatt is emlékezők lelkében. A nyíregyházi zsidó hitközség tagjai a holokauszt egykori mártírjainak emléknapján a szerzőre és szavaira is emlékeztek csöndes imával, jajszavas énekszóval, felrázó verssel és messze ható szavakkal vasárnap. A Kótaji úti izraelita temetőben idézték fel az egybegyűltek 1944 vészterhes napjait, amikor Nyíregyháza közel ötezer lakosát korra, nemre való tekintet nélkül összeszedték, majd elindították a halálba vezető útra. – Közülük a tragédiát csak kevesen élték túl.