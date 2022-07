A jeles eseményre ellátogattak a cég vezetői, jelen volt Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, továbbá dr. Simon Miklós országgyűlési képviselő is.

A jubileumon a vállalat 3. gyártócsarnokának felavatásával ünnepelték.

Dr. Klaus Richter, a Diehl szóvivője elmondta, a kezdetektől bonyolult alkatrészeket gyártottak, majd 2015-ben bővült az üzem, és még több dolgozónak adtak munkát.

Forrás: Borsos Mátyás / Facebook/Szíjjártó Péter

– Nagyon fontos számunkra a nyírbátori telephely, az összes alkalmazottunk 20 százaléka itt dolgozik. A jövőben is a csúcstechnológia lesz számunkra a legfontosabb, és remélhetőleg a 20. évfordulót is itt ünnepelhetjük – hangsúlyozta a szóvivő.

Szijjártó Péter a rendezvényen arról számolt be, hogy az elmúlt 10 évben sok válsággal nézett szembe a hazai és az európai gazdaság, s a neheze még hátra van.

– Mindent megteszünk, hogy fenntartsuk az eddigi fejlődést, és a gazdaságpolitikánkat is a munkahelyek teremtésére alapozzuk. Az intézkedéseink válságállónak bizonyultak, hiszen a magyar gazdaság számos rekordot könyvelhetett el az elmúlt években – hívta fel a figyelmet Szijjártó Péter.

