Az eddiginél lényegesen hatékonyabb, csöpögtetős öntözési módszert tesztel a nyíregyházi városüzemeltető társaság a közterületeken elültetett facsemetéken. Az első körben harminc öntözőzsákot helyeznek ki a NyírVV munkatársai, s ha az új technológia beválik, városszerte alkalmazzák a jövőben. A sóstói székelykapu melletti fiatal fáknál szerda délelőtt rakták ki a speciális eszközöket.

Egy hétre elegendő víz

Kázmér László közterület-fenntartási ágazatvezető lapunk kérdésére elmondta: az öntözőzsák használata elősegíti az erőteljes gyökeresedést és a mélyebb talajrétegekben tartja a gyökérzetet. A vízfelhasználás így százszázalékos, nincs elfolyás, párolgás.

– A telepítése nagyon egyszerű, percek alatt felhelyezhető a fatörzs köré, és könnyen, gyorsan feltölthető. A most tesztelt, 75 literes, porózus anyagból készült zsákokból öt–nyolc óra alatt szivárog be a víz a talajba, és öt-hét napra elegendő folyadékot biztosít a növénynek.

– A módszer most kezd elterjedni hazánkban, mi is a tapasztalatszerzés időszakában vagyunk. A belvárosban, a Hősök terén, a Bercsényi és a Szegfű utcán helyezünk még ki hasonló öntözőzsákokat, és ha kedvezőek az eredmények, jövőre folytatjuk a telepítésüket – árulta el Kázmér László. Hozzátette: a megyeszékhely nagyobb park­jaiban öntözőhálózatokkal gondoskodnak a gyep zölden tartásáról, azonban az egynyári, kaspós növényeket, a virágdézsákat és -piramisokat a szárazság és hőség miatt folyamatosan locsolni kell. Négy öntözőkocsi járja az utcákat, gyakran két műszakban dolgoznak, hogy életben tartsák a növényeket.

– A hagyományos öntözés során egy-egy facsemete harminc–negyven liter vizet kap, ám ennek egy része a tányé­rozás miatt elfolyik oldalra. Nem a legideálisabb módszer tehát, már csak azért sem, mert a gyökérzetet a felszín felett tartja.

– Az ápolt, jól karbantartott zöldfelület a szemnek is gyönyörű, a napokban Nyíregyházán járt a Virágos Magyarország zsűrije, és nagyon kedvezően nyilatkoztak a városunkról – tudtuk meg a NyírVV ágazatvezetőjétől. Kázmér László megjegyezte: a legfontosabb mégis a növények élettani hatása, arról nem is beszélve, hogy az elmúlt időszakban is megtapasztalt kánikulában kellemes árnyékot adnak a város csodaszép fái.