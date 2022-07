Új motorja van a helyi közösségnek Kecskeméten, néhány hete ugyanis különleges kávézó nyílt a Bács-Kiskun megyei nagyvárosban. S hogy ez miért érdekelhet minket itt, Szabolcsban? Azért, mert a nyíregyházi Labor Café mintájára működik. Menjünk vissza egy kicsit az időben: amikor a Tabulapláza Alapítvány és benne Fekete Éva 2015-ben teret adott az álmainak és kitárta kapuit az országosan is egyedülálló nyitott közösségi tér és adománykávézó a megyeszékhelyen, már akkor az volt a terv, hogy a Labor Café társadalmi franchise legyen. A „hálózatosodásra” korábban is voltak próbálkozások, de ahogy mondani szokták, a majdnem olyan nem olyan.

– Tavaly nyáron tartottam egy netes képzésfélét azoknak, akik szeretnének a miénk hasonló helyet működtetni. Az előzetesen meghirdetett online eseményre kilenc településről jelentkeztek érdeklődők, s köztük volt a kecskeméti Hírös Cédrus Egyesület is. Nem ez volt ez első szál, ami összekötött a várossal, ugyanis egy nyíregyházi székhelyű vállalat, az Int-Solution kecskeméti kirendeltségének HR divízió vezetője, Révész Tímea is felfigyelt ránk, amikor nálunk tartották a céges rendezvényüket. Ezért amikor jelentkeztek a kecskeméti civilek, összehoztam őket – a forprofit és a nonprofit szektorból érkező tudás összeadódott, és mindössze egy év alatt megnyitották a Hírös Cédrus Labor Cafét – foglalta össze Fekete Éva, s bevallotta: álmodni sem mert arról, hogy ennyire hatékony lesz a közös munka.

Gőzerővel toboroznak

– Ez most a tanulás időszaka, amikor kiderül, hogyan működhet Kecskeméten a modell. Óriási segítség, hogy van egy hely, a nyíregyházi, amire hivatkozhatnak, amit bemutathatnak az érdeklődőknek. Szerencsére a helyiek azonnal magukénak érezték a helyet, sok a program és az esemény a kecskeméti Laborban, közben gőzerővel toborozzák az önkénteseket és a támogatókat hosszú távra. A kávézó egyelőre pop up jelleggel, egy gyönyörű belső udvarban, az egyesület irodája előtti hangulatos, fedett teraszon üzemel, de reményeik szerint hamarosan ajtón belülre költözhetnek – tette hozzá Fekete Éva, aki ott volt a megnyitón is.

– Meglepően sokan voltak, idősek és fiatalok egyaránt, de mivel többen jelezték, hogy az időpont miatt nem tudtak eljönni, szervezünk egy második megnyitó napot, amikor újra bemutatjuk, hogyan működik egy közösségi térként funkcionáló adománykávézó. Nagyon remélem, hogy hamarosan újabb tagokkal bővül a hálózatunk, Veszprémből és Kaposvárról már jelezték, hogy volna rá igény, míg a megyében Újfehértó érdeklődik komolyabban. Az elkövetkező években azon fogok dolgozni, hogy a Labor Café a helyi kezdeményezések, közösségi szerveződések központja lehessen.

A szíve vitte a csapatot

Révész Tímea már az első találkozáskor érezte, hogy Éva az az ember, aki segíthet beteljesíteni egy régi vágyát.

– Egy olyan közösségi helyről álmodtam, ahol generációk találkozhatnak, egy kicsit elszakadhatunk a virtuális világtól, minőségi időt tölthetünk egymással, és ahol az önkéntesség, egymás támogatása teret kap. Bár sokat beszélgettünk erről és rengeteg háttéranyagot kaptam tőle, tudtam, hogy egyedül nem vagyok képes megvalósítani a főállásom és egy vállalkozás mellett. Ezért is örültem annyira, amikor felhívott, hogy van egy kecskeméti egyesület, amely érdeklődik a Labor iránt. Találkoztam velük és azonnal működött a kémia, ugyanazzal az értékrenddel élünk és gondolkodunk.

A nulláról kezdték a közös munkát, olyannyira, hogy a körvonalazódó közösségi térnek helyet kellett találni, és ha nem is ment mindig minden zökkenőmentesen, a csapatot addig vitte a szíve, amíg június 17-én hivatalosan is átadhatták a vendégeknek a Hírös Cédrus Labor Cafét.

– Már most nagyon sok programfelkérésünk van, melyek közül igyekszünk elsősorban az kulturális jellegűeket előnyben részesíteni, de nyitottak vagyunk mindenre. Egyre népszerűbb a Labor, a helyiek – fiatalok és idősebbek egyaránt – szívesen ülnek be beszélgetni egy kávé, limonádé mellett, ha tehetem, én is innen dolgozom. Azt látom, hogy Kecskemétnek szüksége volt egy helyre, ami összehozza az embereket.



CsA