1962. július 29., vasárnap

Busszal, villamossal, kisvonattal Sóstóra

Néhány nap óta igazi kánikulával köszöntött ránk a nyár. Igazuk van mindazoknak, akik Sóstóra igyekeznek szabad idejükben. Mindannyiunkat nagyon érdekel, hogyan juthatunk ki Sóstóra. Nem kell-e sokat vámunk, tolonganunk, esetleg bosszankodnunk, ki-, vagy hazafelé jövet.

Az AKÖV és a kisvasút is jól felkészült a hét végére, ugyanis csúcsforgalmat várnak. A Beloiannisz térről óránként indítanak autóbusz-járatot Sóstóra, hogy minél több embert, gyorsan juttassanak ki. A kisvasút a megszokott vasárnapi sóstói járatokat közlekedteti. Két Diesel-mozdonyos szerelvény gondoskodik az utasok ki- és beszállításáról. A szerelvények a menetidő lerövidítése érdekében csak az Erdei kitérőnél állnak meg. Ezeken kívül a villamosok is az utazók rendelkezésére állnak.

A kisvasút és az AKÖV szakemberei bizakodva emlegették, hogy különösebb fennakadás nélkül tudják lebonyolítani a nagy forgalmat. Reméljük, hogy jó munkájukat tapasztalni fogjuk.

Megyénk építőiparának legújabb büszkesége a leánygimnázium

Augusztus közepén adják át és rendezik be az új Zrínyi Ilona Leánygimnáziumot Nyíregyházán, a Széchenyi utcán. Megyénk építőiparának legújabb alkotása szép színfolt a városnak. Kívül tetszetős, belül célszerű: 30 helyiségben többek között 12 tanterem, 3 előadóterem, 6 szertári szoba, klub-, tornaterem, fotólaboratórium és tanári szobák találhatók.

Ezért nem üzemelhet a nyíregyházi Dózsa mozi

Szombaton szakértői vizsgálatot tartottak a Dózsa moziban és megállapították: az épület tetőszerkezete annyira elavult, hogy a nézőközönség számára életveszélyt jelenthet. A vállalat vezetősége ezért elrendelte a filmszínház ideiglenes bezárását, és így az előadások a balesetek elkerülése végett már szombaton szüneteltek.

1972. július 29., szombat

Azonnal segíteni indultak a szabolcsi kombájnosok

Egész Szabolcs-Szatmár megmozdult a Győr-Sopron megyeiek kérésére: segítsünk a nagyon nehézzé vált aratásban. A csütörtök déli felhívást délután tudták meg a szabolcsi kombájnosok, és szinte azonnal indultak a berakóállomásokra. A nyíregyházi pályaudvaron pénteken reggel a nagyhalászi Petőfi Termelőszövetkezet négy kombájnja ment fel először a rámpára, vezetőik ráeresztették a vagonokra az igen széles vágószerkezetet leoldották az óriás gépekről. Képünk ezt a pillanatot ábrázolja.

1982. július 29., csütörtök

A beregi kombájnos medvéje

Olcsvaapáti közelében, a hullámtérben, az új Kraszna mellett egyenletesen zúg a kombájn. A szépséges környezet messzire visszhangozza az SZK-6-os zúgását. Ebben a katlanban nem volt nagy úr a vihar, viszonylag egyenes lábon áll a búza. Manőverekre persze itt is szükség van.

Az SZK-6-os vezetője Lábas Lajos magas, fekete hajú, 21 éves. Ő a legfiatalabb kombájnos a vásárosnaményi Vörös Csillag Tsz-ben. Nehéz munkájáról, önmagáról ezeket mondja: - Itt még csak istenes a dolgom. Ma reggel jó táblán kezdtem az aratást. De vezényelnek majd teljesen ledőlt táblára is. Azért is hajtok, hogy ne legyen szemveszteség, meg azért is, mert kell a pénz. Ez év májusában nősültem.

- Akkor van igazán baj, ha medvét fog az ember. Mi, beregi kombájnosok medvefogásnak nevezzük azt, amikor a dob és a dobkosár közé beszorul a zöld, ledőlt termés. Ezt meg kell fogni és szinte szálanként kihúzogatni. Különben a medve képes a szíjat ledobni vagy leégetni, még kombájntüzet is okozhat. A cséplőkuplung leégéséhez is vezethet a beszorult termés. Idén még csak bocsot fogtam, igaz, a neheze még hátravan.

2002. július 29., hétfő

A hetedikről zuhant ki egy nyíregyházi nő, az ötödiken majdnem megmenekült

Szombaton kora reggel Nyíregyházán, a Toldi utcán idős asszony zuhant ki egy hetedik emeleti lakásból. A nő fennakadt egy ötödik emeleti ablakban, és segítségért kiáltott. Az ott lakó férfi meghallotta, megpróbálta behúzni a szerencsétlenül járt hölgyet, de nem tudta megtartani. A nő lezuhant és életét vesztette.

A Nyíregyházi Rendőrkapitányság államigazgatási eljárásának eddigi adatai alapján az elhunyt egy heverőre állva nyitotta ki az ablakot, és elvesztette egyensúlyát.