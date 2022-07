A segítőikkel együtt harmincan vannak, a közösségük pedig jóval több, mint egy egyesület: olyanok ők, mint egy nagy család. Elszántak és kitartóak, éveken át gyakorolnak azért, hogy amikor baj van, másokon segíthessenek, a közösen megélt sikerek és tragédiák pedig elszakíthatatlan köteléket fonnak közöttük.

Engedelmesség, szimatmunka

A legtöbb gazdi azért viszi el hozzájuk a kutyáját, hogy engedelmesebb s könnyebben kezelhető legyen, de általában rövid idő alatt kiderül, ha valamelyik négylábú kedvenc ennél többre is képes. Néhány egyszerű gyakorlattal megbizonyosodnak arról, hogy a kutya szeret-e szaglászni, és ha igen, az adottságaitól függően választanak neki területet: lehet belőle terület-, rom-, lavina-, illetve halottkereső, nyomkövető vagy mantrailingkutya. – Az, hogy egy eb képes-e elvégezni ezeket a feladatokat, leginkább a genetika függvénye, hiszen akár egy keverék is lehet tökéletes kereső- vagy mentőkutya – meséli Tímea, és hozzáteszi: a kiképzőkön is nagyon sok múlik, ezért ahogy a kutyákat, úgy az embereket is folyamatosan trenírozzák.

– Ez csapatmunka, ami az alapoknál kezdődik: az ebnek el kell sajátítania az engedelmességet, a szimatmunkát vagy azt, hogyan kell elindulni – ezek megtanítása a gazdája, illetve a kiképzésvezető feladata. Ahhoz, hogy a legmagasabb szinten elláthassák a feladatukat, nem elég hetente egyszer foglalkozni velük, éppen ezért a sikerességük attól függ, a gazdájuk tud-e elég időt, energiát és pénzt áldozni minderre.

Nehezített feladatok

– A tanulási folyamat a legegyszerűbb feladattal kezdődik: az egyedi szaga alapján a gazdájukat kell megkeresniük, s ha ez sikerül, megkapják a kedvenc ételüket vagy játékukat – így bennük az rögzül, hogy ha elvégzik, amire kérik őket, jól járnak. Amikor ez már megy, egy idegen személyt kell megtalálni, s jönnek a nehezítések: az illető elbújik egy fal mögé, víztócsába lép, vagy felül egy fára. Mivel az emberek sok helyen eltűnhetnek – forgalmas városrészen, erdőben, mezőn –, a lehető legtöbb helyszínen gyakorolunk, ahogy minden időjárási körülményre is megpróbáljuk őket felkészíteni, ezért tréningezünk esőben, hóban és rekkenő hőségben.

– A kutyák fantasztikusak: életeket mentenek, még a legnehezebb körülmények között is. Előfordult, hogy reggel négykor tűnt el valaki, és bár bennünket csak 12 órával később értesítettek, s közben nagyon sokan összejárták a területet, mégis megtalálta a kutya a fiatalembert. Májusban egy idős tiszalöki férfit kerestünk: a nagy hőségben két kutyát is elindítottunk, s tökéletesen dolgoztak: a férfi végig azon az úton ment, amerre a kutyáink vezettek bennünket. Az eredményes munka nagyon fontos: a siker a kutyák esetében azt jelenti, hogy akár élve, akár holtan, de megtalálják az eltűnt személyt.

– A tragédiák nagyon megviselnek bennünket, még akkor is, ha tudjuk, hogy a családoknak a gyászfolyamat alatt megnyugvást jelent, ha megtaláljuk a szerettüket, hiszen csak így tudják lezárni, majd később feldolgozni a történteket. Ehhez a munkához nagy lelkierő és kitartás kell, éppen emiatt nem való mindenkinek – mondja Tímea, aki közel negyedszázada képez kutyákat, és segít a bajbajutottaknak.

Nincsenek ünnepnapok

– Huszonöt évvel ezelőtt megláttam egy felhívást: a polgári védelem kutyás gazdákat keresett, és én is jelentkeztem. Negyvenen kezdtük, mára csupán hárman maradtunk – meséli az egyesület elnöke, akitől megtudjuk: a rendőrség sokszor kéri a segítségüket, de kétségbeesett családok is gyakran fordulnak hozzájuk.

– Ebben a munkában nincsenek szabadnapok: előfordult, hogy egy család kérésére karácsonyeste mentünk ki a Tiszához, hogy a nyáron eltűnt kislányukat utoljára megpróbáljuk megkeresni, de például az idén január 1-jén is dolgoztunk. Civil szervezetként az adó egy százalékának felajánlásaiból működünk, bennünket a lelkesedés, az elhivatottság és a tenni akarás visz előre – nem tudok elég hálás lenni ezért a tagjainknak, a segítőinknek. Nekünk ez az életünk, benne van a szívünk, a lelkünk, és ennek meg is van az eredménye: nemrégiben hat kutyánk szerzett nemzetközi minősítést, így még több embernek tudunk segíteni.