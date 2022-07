1962. július 22., vasárnap

A nyíregyházi perzsák műhelyében

Szép, de nem rikítós színkompozíció, tetszetős minták, egyenletes leverés és nyírás. Valahogy így summázta Mekis Mária részlegvezető azokat a követelményeket, amelyek elsősorban jellemzik az exportra induló, jó minőségű perzsaszőnyegeket.

- Most történetesen Bécsbe készülnek a perzsák - mondja kalauzolás közben a szőnyegcsomózás szakértője. A perzsák csodálatos birodalmában járunk, kincset érő szőnyegek között. Afgán 605-os, Bochara 606-os, és így tovább. Pompázó színek, ötletes minták tarka forgataga. Egy ilyen háromszor négy méteres szőnyeg ára, amilyeneket most is készítenek, pár forint híjával bizony megüti a tizenkétezer forintot. De készítenek ennél sokkal drágábbat is.

Most azonban az osztrák szállítmány a fontos, hiszen a még szövőállványon lévő szőnyegekkel hétfőn délben már Békéscsabán kell lenni, ott veszik át az exportot. Ezért vállalták a perzsások a váltott műszakot és a vasárnapi munkát. A Nyíregyházi Háziipari és Népi Iparművészeti Szövetkezetben szünet nélkül szaporodnak a feszesen álló felmenő szálakon a tarka csomók. Innen indulnak útnak a remekbe készült szőnyegek világ négy tája felé.

1972. július 22., szombat

Két forint a paradicsom

Ez a forró időjárás mégiscsak meghozta az elérhető áron megvásárolható lecsónakvalót. A paradicsomot gyorsan megérlelte - a zöldpaprikának ugyan nem használ, de az is rohamosan olcsóbbodott az elmúlt héten, épp úgy, mint a sárgadinnye és az őszibarack.

Már a hétközi piacon is érezhető volt annak a 16 vagon paradicsomnak a hatása, amelyet a Ságvári Termelőszövetkezet ajánlott fel a konzervgyárnak. A konzervgyár ígérete szerint átadta az élelmiszer-kereskedelemnek, így aztán egyetlen nap alatt 14-16 forint helyett négy forintért árulták kilóját. A szombati piaci ár még lejjebb ment: két forintra.

Ugyanez történt a nagy melegben kedvelt sárgadinnyével, amelynek szombaton már 3 forint az ára, nem is beszélve az őszibarackról, amely 2,50-7 forint. A zöldpaprika, ez a vízigényes növény természetesen tartja magát: nyolc forint a szép, de van 3,50-es is. A csípős hegyes pedig 6,50-től 2-ig.