Közép-Európa legnagyobb szekér-, kocsi- és hintógyűjteménye a mátészalkai Szatmári Múzeumban található. Eddig a város büszkesége volt ez a nem mindennapi gyűjtemény, néhány nap óta azonban immár a megyei értéktárnak is a része a magyarországi közlekedéstörténet egy szeletét bemutató kiállítás.

Így aztán nem véletlen, hogy csütörtök délelőtt a Szatmári Múzeumban tartott sajtótájékoztatót a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Értéktár Bizottság.

A sajtótájékoztató nyitányaként Baracsi Endre, a megyei közgyűlés alelnöke, a megyei értéktár bizottság elnöke beszámolt a szervezet június 29-én megtartott ülésének határozatairól. A bizottság tagjainak döntés alapján a megyei értéktárnak része az említett mátészalkai szekér-, kocsi- és hintógyűjtemény mellett az újfehértói aranylelet és a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár helyismereti gyűjteménye is.

Forrás: MML

A házigazda szerepét betöltő település és az intézmény vezetői remélik, a megyei értéktár részeként nagyobb figyelmet kap majd a különleges gyűjtemény. Többek között ezt a reményét fejezte ki beszédében Kovács Sándor országgyűlési képviselő, dr. Hanusi Péter polgármester és dr. Cservenyák László múzeumigazgató.

A közgyűjtemény vezetőjétől azt is megtudhatták az érdeklődők, hogy a múzeumban található kocsikat tájtípusokként is osztályozzák, így van többek között móri, dorozsmai, fóti és károlyi kocsi is. Egyes kocsik és hintók uralkodó családokhoz is köthetőek, hiszen kocsigyártó műhelyek is működtek a nemesi birtokon. A Károlyi testvérek, László és József még vetekedett is, hogy kinek van szebb kocsija, hintója. A Károlyi család mellett az Esterházy és a Grassalkovich család is utazott saját mesterekkel készített hintókon. Mindezek mellett speciális kocsikat is láthatnak az érdeklődők a Szatmári Múzeumban, különlegeségnek számít a társas vadászkocsi, a szódás kocsi vagy éppen a lajtos kocsi.

További részletekkel hamarosan jelentkezünk.