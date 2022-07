– Bármit építhetünk, ha nem töltjük meg lélekkel, semmit sem ér az egész – ezt már Kovács Sándor, a térség országgyűlési képviselője mondta a jelenlévőknek. Kiemelte: Mátészalkán szerencsére nincs ilyen, azok, akik most vehetik át kitüntetéseiket, sokat tettek a városért, de arra is figyelnünk kell, hogy a jövőben is legyenek olyan emberek, akik előre viszik Mátészalkát.

– Mindegy, meddig tart a háború, amíg hitet adunk egymásnak, van jövője a városnak és a nemzetnek. A jövő azonban a mi felelősségünk, és büszke vagyok rá, hogy itt megbecsülik a kiemelkedő embereket – hívta fel a figyelmet az országgyűlési képviselő.

Az ünnepség után Palánki Ferenc a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye püspök e megáldotta Szalkai László emlékművét, Bíró Lajos Munkácsy-díjas szobrászművész alkotását.





Borítókép: A városnapi ünnepség pillanatai | Fotók: Pusztai Sándor