Mint ahogy arról már beszámoltunk, az egész országban elkezdődött a szerződéses határvadászok toborzása, a megerősített határvédelemre pedig azért van szükség, mert tavaly év elejétől folyamatosan nő a jogellenesen belépők vagy azt megkísérlők száma, amelyet intenzív embercsempész-tevékenység támogat.

Három országgal határos megyeként minket fokozottan érint a Készenléti Rendőrség Határvadász Ezredének felállítása, melyhez az első ütemben összesen 2200 szerződéses határvadász felvétele, képzése és szolgálatba állítása szükséges a Bács-Kiskun, a Csongrád-Csanád, a Békés, a Hajdú-Bihar és a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei határvadász századok állományába. Erről dr. Tarcsa Csaba rendőr vezérőrnagy, műveleti országos rendőrfőkapitány-helyettes, a Készenléti Rendőrség parancsnoka beszélt pár nappal ezelőtt egy sajtótájékoztatón. A további részletekről pedig dr. Fedor Rita őrnagy, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság sajtószóvivője tájékoztatta lapunkat.

Várják a jelentkezőket

Öt évvel ezelőtt, amikor a hivatásos határvadászok toborzása és képzése megkezdődött a megyében, akkor is nagy volt az érdeklődés, a 12 képzési ütemben több százan sajátították el a szükséges ismereteket Nyírbátorban, s kezdték meg a hivatásos állomány tagjaiként a szolgálatukat; járőrvezető irányítása mellett őrzési, járőrözési feladatokat látnak el.

– Mindenképpen abban bízunk, hogy a megyében most is nagy lesz az érdeklődés, a fiatalokra, a pályaválasztás előtt állókra éppúgy számítunk, mint azokra, akik álláskeresők, regisztrált munkanélküliek. Várjuk azokat is, akik pályát módosítanának, esetleg visszatérnének a rend­őrséghez – nyugdíjasok, akik beférnek a korhatárba és határvadászként még teljesítenének szolgálatot – sorolta a sajtószóvivő, milyen széles a paletta, ahonnan várják a 18 és 55 év közötti leendő szerződéses határvadászokat. Megtudtuk, van belső toborzás is, az állományban lévő nem hivatásos kollégák – fegyveres biztonsági őrök, rendészeti igazgatási alkalmazottak vagy munkavállalók – előtt is adott a lehetőség, hogy jelentkezzenek, ha szívesen kipróbálnák magukat ezen a területen.

– Ambíció, lendület, hazafiság – sorolta dr. Fedor Rita, milyen plusz szükséges ahhoz, hogy valaki határvadász legyen, de természetesen meg kell felelni más feltételeknek is. Így alapkövetelmény a büntetlen előélet, a magyar állampolgárság, legalább az alapfokú iskolai végzettség (8 évfolyam sikeres elvégzése), ami bizonyítvánnyal igazolt.

– A szerződéses határvadász képzésre azok jelentkezzenek, akik elhivatottak hazánk államhatárának őrzésére és a jogellenes migráció megakadályozására – hangsúlyozta az őrnagy. Hozzátette: a felvételi eljárás első szakaszában fizikai, pszichikai és egészségi vizsgálatokon kell átesni a jelentkezőknek, a folyamat a Nemzeti Védelmi Szolgálat életvitel-ellenőrzésével zárul.

Hároméves szerződést kötnek

– Minden kapitányságon és határrendészeti kirendeltségen – Nyírbátor, Beregsurány, Barabás és Záhony – van egy kijelölt személy, aki az ott érdeklődőknek tájékoztatást ad a feltételekről, s átadja a jelentkezési csomagot is. A megyében a határvadász század nyírbátori objektumában működik a toborzóiroda, ahol hétköznapokon 7-től este 6-ig várják az érdeklődőket. Egy toborzócsoport pedig különböző helyszíneken, nagyobb rendezvényeken, falunapokon hívja fel a figyelmet a szerződéses határvadász képzésre és munkalehetőségre – mondta arról a megyei rend­őr-főkapitányság sajtószóvivője, hol lehet személyesen érdeklődni a feltételekről. A police.hu oldalról is letölthető a jelentkezési lap, ami kitöltve a legközelebbi rend­őrkapitányságon leadható.

– A jelentkező már a képzés megkezdésekor alapilletményt kap, valamint a szerződéses határvadász ezenfelül szolgálati, idegen­nyelv-tudási, éjszakai, valamint készenléti pótlékokra és cafeteriajuttatásra is jogosult lesz – sorolta dr. Fedor Rita. Folyamatosan lehet jelentkezni a 160 órás szerződéses határvadász képzésre, amely gördülő rendszerben, ütemezetten indul elsősorban a Készenléti Rendőrség schengeni külső határszakasz mentén található határvadász-objektumokban, így többek között Nyírbátorban is.

– Aki elvégzi a szerződéses határvadász képzést, nem rendőr lesz, de ha tisztességesen, elhivatottsággal végzi a munkáját, és a 3 éves szerződés lejártával maradna, akkor egyszer, további három évre a szerződését meghosszabbíttathatja. Amennyiben szeretne a rendőrség kötelekébe tartozni, akkor pedig részt vehet a teljes rendőri alapképzésen, s akár járőrként, a hivatásos állomány tagjaként folytathatja a hivatását – említette az előrelépési lehetőségekről az őrnagy.

– A leendő szerződéses határvadászok a 160 órás képzés alatt azt a tananyagot sajátítják el, ami kifejezetten a határvédelemhez kapcsolódik. Speciálisan azokra az intézkedésekre, helyzetekre, szituációkra képezik ki őket, amikkel ott fognak találkozni. A határvadászok a határrendészeti kirendeltségek illetékességi területén járőrszolgálatot látnak majd el, alapfeladatuk az államhatáron az illegális belépési kísérletek megakadályozása, az illegálisan belépett személyek feltartóztatása és az ideiglenes biztonsági határzáron átkísérése lesz.

BM