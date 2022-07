Egy bringázó tett bejegyzést a Nyíregyen Hallottam csoportban egy Örökösföldön történt esetről, amely egyben ijesztő és vicces is. Utóbbi főleg annak, aki olvassa. :)

Nyíregyházán kerekezett, amikor szemből érkezett felé egy másik bringás, aminek majdnem ütközés lett az eredménye. Ennek először szóváltás, majd üldözés lett a vége.

"Bár tudjuk, hogy sok jó ember kis helyen is elfér, ez a két egymással szemben kerekező jóember mégsem fért el egymás mellett. Sajnos az egyik én voltam, és mivel a szemből érkező úriember úgy gondolta, az erősebb kutya ×××××× elven majd lehúzódok én, (amit meg is tettem) nem húzta félre egy picit sem a kormányt. Kisebb zötykölődés, és annál nagyobb fékezés után sikerült a manővert a biciklin maradva megúszni, de sajnos a gondolataim - az elmúlt héten elszenvedett 2 defekt után, közel érezve a harmadikat - nyomdafestéket nem tűrő módon kalandoztak el. És ezt futtában mondatba is foglaltam. HIBA VOLT. A biciklis társam úgy gondolta utánam kell forduljon... Hogy ezt megbeszéljük. "- áll a bejegyzésben.

Ami ezután következett, már-már filmbe illő:

"Nos ekkor kezdődött a San Andreas-ból ismert biciklis üldözéseket meghazudtoló őrült hajsza.😃 Ahogy drága Sub Bass Monster elreppelte, "Szégyen a hasznos, de célszerű a futás". Vin Diesel vagy Bruce Willis elleshetnének pár technikát a menekülésemből, bár valószínűleg utánuk nem eredne senki biciklivel egy káromkodás megtorlásáért 😃

Nos az üldözősdi egészen a Fazekas János térig zajlott, parkolókon, garázssorokon át, padkáról le padkára fel. Ha nem velem történik el sem hiszem.

A végére már kimondottan szórakoztató volt. Persze mondom ezt úgy, hogy hála az égnek én voltam a gyorsabb:D" - folytatódott a bejegyzés.

A poszt végén azért a bocsánatkérés sem marad el:

"Nos, ha véletlenül olvassa ezt a bringás társam, elnézését kérem hirtelen szavaimért!

Én meg nem haragszom a kis mini tour de france -ért! Rég tekertem meg így a kis bringámat 😅"

Forrás: Nyíregyen Hallottam