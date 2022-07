– Az egyik nyáron azzal cukkolta a többieket János bácsi, hogy márpedig ő a következő évi aratást ködmönben fogja végigcsinálni, a falubeliek pedig nagy tétekben fogadtak – a legtöbben biztosak voltak benne, hogy nem tudja betartani, amit ígért. Volt, aki egy liter pálinkát, mások egy zsák krumplit, hagymát, búzát tettek meg tétnek. És mindannyian el is vesztették a fogadást, János bácsi ugyanis ködmönben dolgozta végig az aratási szezont. Szőrével kifelé fordította, így a bőr belseje hűtötte a testét, és olyan gazdag éve soha nem volt, mint akkor, hiszen mindenki megadta neki, amit a fogadáskor feltett – ez csak egy azok közül az anekdoták közül, amelyek a régi tiszaeszlári aratások idejéből fennmaradtak, s amelyeket Vajda László polgármester a szombati aratónap megnyitóján felidézett. Immár 21. alkalommal rendezik meg a hagyományokat előtérbe helyező programot, melynek vendégei visszamehetnek az időben egy olyan korba, amikor a kaszáláshoz, az aratáshoz vagy a csépléshez kétkezi munkára volt szükség. – Reggeltől estig énekeltek, viccelődtek, így tették elviselhetővé a kemény munkát. A földeken együtt dolgoztak nők, férfiak, fiatalok, s az számított érett férfinak, aki végigaratta a nyarat: az volt a jutalma, hogy ősszel bemehetett a kocsmába. Amikor befejezték az aratást, koszorúkat fontak, s ráakasztották a kaszanyélre, így vonultak végig a falun. A gazda vendégül látta őket, s hajnalig tartott a mulatság. Az aratási koszorú felkerült a házak mestergerendáira, a lehulló magvakat pedig belekeverték a következő évi búza közé, hogy jó termés legyen. Már az őseink is tudták, hogy csak együtt képesek a munkát elvégezni – így van ez ma is. Tiszaeszlár épül, szépül, és ebben mindenkinek megvan a maga szerepe – tette hozzá a polgármester.