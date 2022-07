Az örmény nemzetiségi önkormányzat minden évben lerója tiszteletét áldozatok előtt. Az örmény népirtás 1915 és 1917 között az Oszmán Birodalomban az ifjútörök kormány uralma alatt történt.

Rövid szertartással indult a megemlékezés a templomkertben, ahol az elhunytak lelkéért szólt az imádság. Majd Molnár Zoltán görögkatolikus parókus egy személyes történettel indította beszédét.

–Anyai nagyapám 1910-ben született, gyerekként megélte az első világháborút, majd harcoló katonaként a másodikat. Gyerekkoromban sokat hallgattam ahogyan mesélt a háborúról, felidézte az akkori szegénységet, a katonasors nyomorúságát. Visszaidézte, milyen az, amikor az ember a fronton harcol, és golyószóró-sorozatot kap a hasába. Beszélt nekünk a hadifogság keserves hónapjairól, hogy csontsoványan tért haza a frontról, csak pislákolt benne az élet.

- S aztán amikor mindezeket elmondta, elszorult szívvel gondolt vissza arra, hogyan kellett neki is embervért ontania. Azt hiszem, ilyen történelmi traumákat nemcsak a mi családunkban hagyományozott át az élet, hanem nagyon sok más családban is, többek közt ti is azért vagytok itt, mert rátok is nagy terhet hagyott a történelem. Nektek is nagyszüleitek, dédszüleitek beszámoltak mindazokról a borzalakról, amelynek mentén itt, ebben a templomkertben ti is emléket állítottatok őseiteknek – szólította meg a jelenlévőket a parókus atya. Majd azzal folytatta, nem mindegy az sem, hogyan emlékezünk.

A békesség életet teremt és megőrzi azt

– Példát vehetne rólatok, örményekről az egész világ. Mert a nagy fájdalmatok emlékéül, nem valami háborús emlékművet építettetek, hanem egy keresztet állítottatok. Annak a Jézusnak a keresztjét, aki a megfeszítésekor is imádkozott az őt kivégzőkért, amikor feltámadt, az első szava tanítványaihoz az volt: "Békesség nektek." Nehéz történelmi időszakot él át ma is a világ. Határainkhoz közel mennyi szenvedés, mennyi seb szakad fel nap mint nap. És mit kezd vele a világ? A kereszt üzen mindannyiunknak, az üzeni: ne háborúskodjunk, hanem éljünk békességben, kiengesztelődve egymással– fejtette ki gondolatait Molnár Zoltán.

Hozzátette, büszke magyarságára. Mint mondta, a magyarság mindenkit, aki jó szándékkal érkezett ebbe az országba és fontos volt neki ugyanaz a kultúra, ugyanaz a hit, a munkának a szeretete, mindig is testvéreként fogadta. Mindazok, akik velünk együtt építkeztek, Magyarországot saját hazájukként szerethetik. Gondolatait azzal zárta, csak a békesség teremthet életet.