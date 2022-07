Ahogy arról korábban beszámoltunk, kihirdették a felsőoktatási intézmények ponthatárait, s tegnap este végzős diákok ezrei tudták meg, sikerült-e felvételt nyerniük a hőn áhított intézménybe. A felvételi eredményekről tartottak sajtótájékoztatót a Nyíregyházi Egyetemen, ahol szintén van ok az ünneplésre, hiszen mintegy 18 százalékkal többen választották az aktuális felvételi eljárásban az egyetemet.

– Az idén 1030 hallgató nyert felvételt az egyetemünkre az általános felvételi eljárásban, ami jelentős növekedés az előző évekhez képest. A szám azonban még tovább növekedhet, mivel a pótfelvételi eljárásban is számos szakon biztosítunk lehetőséget a jelentkezőknek, ráadásul nem csupán önköltséges, hanem államilag támogatott formában is – árulta el lapunknak Kósáné dr. Bilanics Ágnes oktatási rektorhelyettes. Hozzátette: az első éves hallgatók közül 880-an államilag támogatott képzésen kezdik meg tanulmányaikat a következő szemeszterben.

És hogy mi kellett a sikerhez? A rektorhelyettes szerint egy egyetem helye, szerepe sokféleképpen mérhető, de az egyik legfontosabb fokmérő, ha fiatalok bizalmat szavaznak egy intézménynek, és ott szeretnénk folytatni a tanulást.

Élménygazdag hallgatói lét

– Ez egy kiváló visszajelzése a katedrán végzett munkának. továbbá annak a támogató szolgáltató tevékenységnek, amit az egyetem valamennyi munkatársa a közös célunkért végez. Az intézetek munkájától kezdve a marketingtevékenységen át a sajtó támogatásáig sok minden kell a sikerhez, és fontos célunk, hogy élményekkel gazdag hallgatói életet biztosítsunk a minket választó fiataloknak – hangsúlyozta az oktatási rektorhelyettes.

– Az infrastruktúrát és a létesítményeket is korszerűsítjük a jövőben, de lesznek olyan, talán nem látható fejlesztések is, amikkel az intézményt energia-hatékonyabbá, takarékosabbá tehetjük. Ezek lehet, hogy nem feltűnőek, de számunkra abszolút szükségesek az egyetem jövőbeni működtetése szempontjából – ezt már Halkóné dr. Rudolf Éva, az egyetem kancellárja árulta el a sajtótájékoztató résztvevőinek. Kiemelte: a szakszerű, modern képzéseken túl kiemelkedő infrastrukturális háttérrel várják a hallgatóinkat, ezért a pótfelvételizőket is arra biztatja, hogy válasszák a Nyíregyházi Egyetemet.

– A képzési palettánk rendkívül színes, talán a hazai felsőoktatás egyik legszélesebb körű kínálata. A legnépszerűbb szakok az országos trendeket követik: a gazdálkodás és menedzsment mellett az óvodapedagógus, programtervező informatikus és a repülőmérnök szak rendkívül kedvelt, ugyanakkor öröm számunkra, hogy a pedagógusképzésben is emelkedtek a számok. Ebben újdonság, hogy a nappali levelező képzés mellett a távoktatási forma is megjelent anglisztika szakon, továbbá a már meglévő képzőhelyeink mellett Mátészalkán, a Közösségi Felsőoktatási Képzési Központban 21 hallgató kezdheti meg tanulmányait. Szintén újdonság, hogy szeptember elindulhat a környezettudományi mesterképzési szakot, melyet pótjelentkezésben hirdetünk majd meg – ismertette a képzési újdonságokat Kósáné dr. Bilanics Ágnes.

Építik a külföldi kapcsolatokat

– Az infrastruktúrát és a létesítményeket is korszerűsítjük a jövőben, de lesznek olyan, talán nem látható fejlesztések is, amikkel az intézményt energia-hatékonyabbá, takarékosabbá tehetjük. Ezek lehet, hogy nem feltűnőek, de számunkra abszolút szükségesek az egyetem jövőbeni működtetése szempontjából – ezt már Halkóné dr. Rudolf Éva, az egyetem kancellárja árulta el a sajtótájékoztató résztvevőinek. Kiemelte: a szakszerű, modern képzéseken túl kiemelkedő infrastrukturális háttérrel várják a hallgatóinkat, ezért a pótfelvételizőket is arra biztatja, hogy válasszák a Nyíregyházi Egyetemet.

– Az egyetem néhány éve nyitott a nemzetközi színtér felé. Mára több mint tíz angol nyelvű képzésünket jegyezték be, és ezek hamarosan tovább bővülnek – mondta dr. János István, a Nyíregyházi Egyetem általános rektorhelyettese.

Az egyetemen külföldi hallgatók is tanulhatnak, mellyel kapcsolatban a rektorhelyettes elmondta, ők egy ösztöndíjprogramon keresztül és fizetős rendszerben érkezhetnek az intézménybe.

– Továbbra is várjuk a külföldi fiatalok jelentkezését, eddig nagyon pozitívak a tapasztalataink. Néhány évre szükség van, hogy a nemzetközi képzéseink felfussanak, de nagyon kedvezőek az eddigi számok. Folyamatosan építjük a nemzetközi kapcsolatokat, a közelmúltban meglátogatott minket az iráni nagykövet, illetve az angolai nagykövet is jelen volt a diplomaosztó ünnepségünkön – hangsúlyozta dr. János István.



MI