Éppen a koncert előtti személyes találkozóra sietett, amikor sikerült elérnünk dr. Tilki Attila országgyűlési képviselőt. Mint kiderült: nem mindennapi ajándékkal készült a világhírű zenekar tagjához.

– Az egyik televíziós műsorban láttam egy dokumentumfilmet a világhírű Kiss együttesről, és meglepett, ahogy Gene Simmons beszélni kezdett a családjáról. Arról, hogy édesanyja Magyarország keleti szegletében született. Gyors kutatásba kezdtem az interneten, s kiderült: az anyukája Jándon látta meg a napvilágot – tudtuk meg az első impulzus forrását, amit gyors tettek követtek.

Évszámok a díszdobozon

– Megkerestem a település polgármesterét, s együtt elterveztük, hogy amikor legközelebb Magyarországon jár az együttes, akkor Bokor Balázs nagykövet, a Magyar Hollywood Tanács elnöke bevonásával kapcsolatba lépünk a népszerű zenésszel és meghívjuk ide, hozzánk. Az elmúlt évre tervezett koncert elmaradt, de most eljött a pillanat és a lehetőség a személyes találkozásra, amelyre különös ajándékkal készültem.

– Mint történelem szakos tanárhoz illik, gyors levéltári kutatást végeztem, és sikerült egy képet nyernem a családfáról. Ebből kitűnik: a gyökerek erősek, a család több szálon is kötődik ehhez a térséghez. A szülei Matolcson kötöttek házasságot, felmenői közül többen Jánd, Nagyszekeres, Jánkmajtis lakosai voltak. Ezt a családfát méltó ajándékként nyújtjuk át: egy szép tokaji bor díszdobozára gravírozva, évszámokkal, nevekkel és foglalkozásokkal – árulta el még a koncert és a találkozó előtt szerkesztőségünknek dr. Tilki Attila.

Dr. Tilki Attila a koncert előtt és közben | Fotók: dr. Tilki Attila archívumából

– Többek között kiderült, hogy az édesanyja fodrásztanuló volt. Megtaláltuk a korabeli dokumentumot arról, hogy Budapesten járt iskolába, azt is, melyik osztályba, és kik voltak az osztálytársai. Ez csak egy gyors kutatás eredménye, de folytatva a munkát, további részletekre is fény derülhet, erősítve ezzel Gene Simmons identitását. S persze közelebb kerülve a terv megvalósításához, hogy személyesen is vendégül láthassuk megyénkben – lebegtette meg a végső célt a képviselő.

Magyar nóta a világsztártól

– Bízom benne, hogy ez is összejön hamarosan. Azt egyébként már kijelentette, hogy szeretne eljönni hozzánk, de hogy mikor és milyen formában, az az ő döntése lesz, amit tiszteletben fogunk tartani. Valószínűleg családtagjaival érkezik, érzelmileg mély, megérintő pillanatokkal, keresve azokat az utcákat, házakat, amelyekről édesanyja mesélt, visszaidézve a szavakat, amelyeket tőle hallott, és amelyeket ő fog tovább adni a hozzátartozóinak. Így nem biztos, hogy sajtónyilvános eseményként szeretné kezelni ezt. Ez az ő döntése lesz, de bárhogy is legyen, mi nagy szeretettel és tisztelettel fogjuk várni – ígéri dr. Tilki Attila.

Hozzátette: Gene Simmons édesanyja halála után kezdett el mélyebben foglalkozni a családja történetével, nagyon érdekli ez a téma. Egyébként elég jól beszél magyarul, a legutóbbi budapesti koncerten magyar nótát is énekelt. Erős érzelmi szálakkal kapcsolódik térségünkhöz, melynek több települése is az országgyűlési képviselő választói kerületéhez tartozik.