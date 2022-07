Holott ilyen forró napokra, mint amilyenek mostanság átélünk, talán még ő sem élhetett át a versének megírásakor. Illetve még inkább átélik azok, akik nem klimatizált szerkesztőségben végzik a dolgukat, hanem az ég alatt, naphosszat aszfalton, betonon, sütőkemence mellett, esetleg a forró tetőn. Ők tudják csak igazán, mit is jelent a hőség harmadfokú riasztás idején, amelyet a jogszabály még +27 Celsius foktól határozott meg három egymást követő napon át. Hol vagyunk már ettől?

Ez azért még nem Botswana

Kinyik Bartha József nyíregyházi egyéni vállalkozó napelemek telepítésével foglalkozik, ős és munkatársai pontosan tudják, milyen az, magasból, tetőkről napfürdőzni. Ráadásul fémmel és üveggel dolgoznak, amelyek kályha gyorsaságával szívják magukba a hőt.

– Kesztyű és fejfedő nélkül aligha boldogulnánk – tette is hozzá mindjárt. Többféle jó gyakorlat is létezik ilyen körülményekre. Az egyik, hogy a nap már egészen korán kel, kelünk vele mi is, és befejezzük a munkát, mielőtt a meleg kora délutánra tetőzne, 15-16 órakor így már nem kell a tetőn lennünk. A másik módszer, hogy nem egy-, másfél óránként jövünk le a magasból pihenni egy kicsit, hanem sűrűbben. Nagy meleg hatására a konventráció is lassul, nagyobb ilyenkor a balesetveszély is. Egyébként nyilván magamon is érzem, mikor kell pihenőt vezényelni. Természetesen mindenre figyelünk, amit a jogszabály is előír, átestünk munkavédelmi képzésen, de a védőital is mindig a kezünk ügyében van. A hűtőládámba befér 5 másfél literes ásványvíz, az egyiket mélyhűtőben „csontra” fagyasztom, és néhány jégakkuval hideget tart addig, amíg eljön a munkanap vége. Egyébként mindig azt mondom, szerencsére nem az iráni sivatagban vagy Botswanában vagyunk, nálunk pedig nagy divat a nyafogás. Még ezt is ki lehet bírni, persze nyilván nem mindenki bírja egyformán az extrém meleget, a magas vérnyomással, keringési betegségekkel küzdőknek nem tanácsos hosszabb időt a napon tölteni. Szerencsére a mi kis csapatunkban nincsenek ilyen egészségügyi kockázatok. Ha be van tervezve a munka, az alapanyag is adott, és az ügyféllel is leegyeztettük, mi 41 Celsius fokos melegben is megyünk, és végezzük, amit vállaltunk, legfeljebb kissé tovább elhúzódik a munka a megszokottnál – nyilatkozta.

– Szerencsére lábbelitalpunk még nem olvadt el a forró cserepes lemezen, de hallottunk már ilyesmit, főleg lemeztetőknél. Olyan viszont előfordult, hogy kezdett leválni a cipő talpa. Ezért is igyekszünk minőségi munkavédelmi cipőben dolgozni, azokkal nem lehet baj – tette hozzá Kinyik Bartha József.

A kemence meleg fogadtatása

Mint már többször megerősítést nyert, forró kemence mellett sem jó lenni, de valahol csak ki kell sülnie a mindennapi kenyerünknek. Erről gondoskodik mások mellett a 31 esztendős Vela Kft. Nyíregyházán. Lakatos Tibor a cég ügyvezető-tulajdonosa kérésünkre ismét elmondta, hogy szeretik a meleget a pékek, de ez néha már nekik is sok. – Bizony a kemencéink mellett 40-45 fokot is mutat a hőmérő higanyszála, éppen ezért átcsoportosítjuk a munkát, és a termelés nagyobbik részét inkább az éjszakai műszakban végezzük, illetve a csoportjaink négy órás váltásban dolgoznak. Az átszervezés ilyenkor nyáron könnyebb is, mint télen. Ásványvíz, szódavíz folyamatosan van, és némi kereszthuzatot tudunk csinálni a ventilátorainkkal, persze azok is csak a meleg levegőt mozgatja át némiképp. A kemence mellett klímát működtetni nem lehet, mert a tésztánk felülete bebőröződne, a boltjaink viszont egytől-egyik klimatizáltak, hogy a dolgozóknak és a vevőinknek is megfelelő körülményeket teremtsünk – hallhattuk.

Egyébként a pékségben különös figyelmet érdemel az állandó hőmérséklet a hőségtől függetlenül. Például hűtőhelyiségben, ellenőrzött hófokon kell tartani a folyamatosan etetett, hosszú érlelésű vadkovászt, ugyanakkor a tészta ugyancsak megköveteli az odafigyelést. Egyfelől állandó hőmérsékleten pihentetni kell, másfelől hideg vizes módszerrel igyekeznek az érést szabályozni, tudtuk meg.

MJ