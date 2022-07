Újabban nem csak a vándorpoloska, hanem a növekvő számú invazív fajok egyike, a platán-csipkéspoloska is bosszanthatja a városban élőket. A platán-csipkéspoloska jelenléte egész nyáron megfigyelhető, még ősszel a lombhullás előtt is találkozhatunk a fák alá kiteregetett frissen mosott ruhán, vagy az autónkon az oda tévedő egyedekkel.

A rovar 4-5 milliméteres szürkés kifejlett egyedei a levélerek mentén élősködnek a fán. A kártevő szárnya a nevéhez hűen, csipke jellegű. A szárnyán kör alakú mintát láthatunk, ami nagyon hasonlít a csipkés textilekre.

A platán fák kérge alatt telelnek át a poloska imágói, amelyek a levelek kifejlődésével folyamatosan előbújnak a törzs kéregrepedéseiből. A platán-csipkéspoloska a levelek szívogatásával okoz kárt. A levelek fonákán találjuk az aprócska rovart és az ürülékét is parányi fekete pöttyök formájában. Szívogatása nyomán a levél ragacsos lesz, hasonló károkat okoz, mint a levéltetvek.

Az úgynevezett szívogatás következtében a levelek színe enyhén sárgul-barnul, a zöld klorofill bomlása miatt. Ha a csipkéspoloskák száma jelentősen fölszaporodik, az akár idő előtti lombhullást is okozhat. A platán-csipkéspoloska több éven át zajló súlyos fertőzése nyomán a kártétel akár a fa pusztulásához is vezethet.

Tervszerű védekezés

A kártevő tavasszal bújik elő a telelő helyéről s mivel a fa törzsén telel, így az úgynevezett lemosó permetezés is gyérítheti az áttelelő egyedek számát. A leginkább eredményre vezető, amikor a tavaszi kirajzáskor az imágók ellen történik a védekezés egy atkaölő hatású szerrel. A kártevőnek 2, akár 3 nemzedéke is kifejlődhet. Ha egy-egy fán sikeres is volt az első nemzedék elleni védekezés, mindig számítanunk kell rá, hogy a kártevő újra betelepül a nyár folyamán.

A védekezés legnagyobb nehézségét általában a platán fák mérete adja, amely igencsak megnehezíti a közterületi növényvédelmet folytatók dolgát. Léteznek azonban olyan eszközök, amelyekkel a magas fák növényvédelme is jól megoldható. Ilyen magasra fúvó légporlasztásos géppel rendelkezik a NyírVV által megbízott nyíregyházi vállalkozás is. A növényvédelmi munkálatokat végző cég ügyvezetője, Gróf Lajos a Kelet-Magyarország érdeklődésére elmondta: – A platánfák permetezése pontosan a platán-csipkéspoloska elleni megóvása miatt fontos. A védekezésre csakis a közterületre engedélyezett szereket használjuk a megyeszékhely valamennyi platános ligetében, a Kossuth tértől, a Jósa városon át egészen Sóstóig. Éves ütemterv szerint haladunk, legutóbb július 4-én permeteztük végig a város platánjait, a következő kezelés július 20-án lesz.

– A lakosság megnyugtatására mindig hangsúlyozzuk, hogy a közterületen végzett növényvédelmi kezeléseknek igen szigorú előírásai vannak, ha az emberek tisztában vannak azzal, hogy mikor, milyen munkát végzünk nem is fognak megijedni, ha az otthonukhoz közel a közterületen növényvédelmi kezeléseket folytatunk – jegyezte meg Gróf Lajos.



GB