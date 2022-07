“Tulajdonostól eladó. Nyíregyháza, Belváros frekventált részén, 2008-ban épült, modern stílusú, 3 szintes, 165 nm-es, 4 szoba + nappalis, családi ház, 17 nm-es garázzsal, 28 nm-es terasszal, fedett filagóriával kedvező áron eladó. A ház téglából épült, 8 cm-es külső szigeteléssel, 3 rétegű műanyag nyílászárókkal. 4 db hűtő-fűtő klímával, akár napelemmel (0-ás villanyszámla), mely megbeszélés tárgyát képezi. Kertben található halastó kis csobogóval, amely sziklakertbe van beépítve. Külön említésre méltó az egyedi borospince polcrendszerrel.

Alagsorban konditerem kapott helyet amelyben egy mosókonyha is ki van építve. Innen jutunk a borospincébe. Földszinten nappali- konyha, vendégszoba zuhanyzóval, illetve vendég wc. A nappaliból mehetünk ki a keleti fekvésű tágas fedett teraszra, amely mellett van egy szintén fedett filagória is. Emeleten 3 különnyíló szoba erkéllyel, az egyik szobában gardrób szoba is helyet kapott. Szintén az emeleten nagy fürdőszoba zuhanykabinos fürdőkáddal. A ház folyamatosan karbantartott, igazi családi fészek a belvárosban. [...]”

