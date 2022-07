Mielőtt átadta a szót a város alpolgármesterének, dr. Ulrich Attilának, nem mulasztotta el, hogy az ünnep szónokának a legutóbbi választási győzelméhez – amikor is a nyíregyházi 1-es számú egyéni választókerületében meggyőző fölénnyel, a szavazatok több mint háromnegyedét megszerezve nyert mandátumot – külön is gratuláljon.

Az alpolgármester – a városvezetés nevében is köszöntve mindenkit – azzal kezdte, hogy amikor a beszédeire készül, az adott eseményre fókuszálva igyekszik a szakmájából kifolyólag is hiteles lenni, mindenkit meggyőzve róla, hogy ezúttal is szívéből szól. – Az önök munkája a város számára különösen fontos, hiszen ismerve a statisztikákat, valamennyien óriási ügymenettel dolgoznak. Ez egy nagyváros, ahol mindig adódik valamilyen megoldásra váró probléma a különféle területeken. Azért sem könnyű az önök munkája, mert emberekkel dolgoznak, s mivel magam is így vagyok ezzel már egy jó ideje, jól tudom: ehhez a munkához nagy türelemre, kitartásra van szükség. Egyrészt az önök kezét sok jogszabály, sok-sok törvény köti, miközben az emberek igénye nem mindig van fedésben ezzel. Ezt a kettőt összehozni gyakran talán nem is lehet – fogalmazott, rámutatva, hogy az utóbbi két évben ezt a munkát igazából nem is könnyítette semmi sem, ennek ellenére úgy kellett dolgoznia mindenkinek, hogy a végeredmény a városvezetésre is jó fényt vessen.

Az ünnepi szavak után máris az önfeledt szórakozás vehette kezdetét, aminek az érdekében a Bencs Kálmán díjas és három világbajnoki aranyéremmel is büszkélkedő 4 For Dance tagjai mindent maradéktalanul meg is tettek. A táncaikat követően került sor az elismerések és az oklevelek átadására. Az idén a kiváló köztisztviselői munkájáért az Adóosztály vezető-helyettese és a Vagyoni Csoport csoportvezetője, Liskány Andrásné vehette át a Májerszky Béla díjat. Szakmai pályafutása alatt mindvégig adóügyekkel foglalkozott, és 2017-ben érdemelte ki mostani vezető beosztásait. A legfontosabb, hogy miközben folyamatosan képezte magát, a munkatársai is mindig számíthattak rá, nevéhez kapcsolható az ügyfélcentrikus ügyintézési szemlélet meghonosítása.

Őt követően ketten kaphattak a szakmai munkát elismerő oklevelet. File Jánosné, a Vagyongazdálkodási Osztály dolgozója több mint két évtizede hűséges és lelkiismeretes közszolgája a városnak, precizitása legendás a területen. A mások kitüntetett, Muri Lászlóné 11 éve a Szociális és Köznevelési Osztály ügykezelője, akiről gyakorlatilag ugyanezek az erények elmondhatóak.

Kettejük méltatása után a hűséggel eltöltött folyamatos munkaviszony elismerése következett pénzjutalommal és oklevéllel, illetve kiosztották a Kiváló Szakszervezeti Tag díját és a szakszervezeti hűségért járó kitüntetéseket. A Kiváló Szakszervezeti Tag díjának tulajdonosa ezúttal Legeza Zoltánné lett.