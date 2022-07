A Jósa András Oktatókórház – a megye jelenleg egyetlen – oltópontján egyre többen kérik a Covid elleni védőoltást.

Nagy volt a forgalom a nyíregyházi oktatókórházban működő oltóponton pénteken. Folyamatosan érkeztek az emberek, fiatalabbak, középkorú házaspárok és idősebbek, teljes családok gyermekekkel, hogy felvegyék a koronavírus elleni védőoltást.

– A jövő hónapban lesz egy éve, hogy a harmadik vakcinát megkaptam. Felhívtam a háziorvosomat, aki azt tanácsolta, kérjem és vegyem fel nyugodtan a negyediket is – árulta el Ráczné Marika néni, aki időpontot foglalt, s néhány perc alatt az oltási igazolással a kezében lépett ki a rendelőből. – Hamarosan, pár hónap múlva érkezik a dédunokám – újságolta örömmel a 80 éves idős hölgy, aki hangsúlyozta: ezzel nemcsak a saját, hanem a baba egészségére is vigyáz.

Időpontfoglalás nélkül is

– Aki folyamatosan felvette az oltást, és krónikus betegsége van, vagy több mint fél éve kapott oltást, az már arra kér választ, hogy a következőt, az ötödiket mikor adathatja be, de arra is volt példa, amikor külföldi munkavállalás miatt valaki még csak az első oltást kapta most meg – mondta el lapunknak dr. Francz Monika, s az érdeklődést jelzi, július 15-én, egyetlen nap alatt csaknem 160-an vették fel a vakcinát.

Az oktatókórház telephelyi orvosigazgató-helyettese megerősítette, ahogy a világban és az országban, megyénkben is érzékelhető a betegek számának növekedése, s minden bizonnyal ez is szerepet játszik abban, hogy egyre többen kérik a Covid elleni védőoltást.

Volt egy nagyon csendes tavasz végi, nyár eleji időszak a Covid-járványban és a védőoltásokban, ezért az oltási munkacsoport döntése alapján az egész országban szűkítették az oltási kapacitásokat.

– Július elejétől nem minden telephelyünkön, hanem csak a Jósa András Oktatókórházban maradt meg az oltópont. Július 8-a volt az első péntek, amikor fogadtuk az oltásra érkezőket, és gyakorlatilag megrohamozták az oltópontot, ami megnyugtató volt, mert megmutatta, van oltakozási kedv. Ezért abban kellett gondolkodnunk, hogy bővítjük az oltási kapacitást, s megkaptuk az engedélyt, hogy kedden is működjön az oltópont. Nagyon változó, hogy egy-egy embernek a nap melyik időszaka megfelelő, ezért nem délelőtt vagy délután, hanem reggel 7-től este 7-ig van nyitva a gyermekgyógyászati tömb (kék épület) alagsorában az oltópont – magyarázta dr. Francz Monika, s hozzátette: jelenleg ez az egyetlen a megyében.

– Minden oltóanyag megfelelő mennyiségben elérhető, így megtehetjük, hogy előzetes időpontfoglalás nélkül is tudjuk fogadni a pácienseket. Ugyanakkor a bevált időpontfoglaló rendszerben több időpontot is közzétettünk. Ez manapság nem annyira népszerű, de lehetnek olyan időszakok, amikor nagyon sokan vannak az oltóponton, ezért javasoljuk, hogy vegyék ezt igénybe, mert így egyenletesebb lesz az oltás eloszlása – fogalmazott az orvosigazgató-helyettes, és kitért arra is, fontos feladatuk, hogy figyeljék, mekkora az érdeklődés, hányan jelentkeznek, s ha kell, akkor tovább bővítsék a kapacitást.

Nincs életre szóló védettség

– A mostani mutációk (az omikron BA4-es, a BA5-ös és az X variánsa fertőz most), amelyek Európában uralkodóvá váltak, nem okoznak olyan súlyos tüneteket, mint az eredeti vírus, vagy a korábbi, például a delta-variáns, azonban vannak olyan betegeink, akiknél az enyhe fertőzés is végzetes lehet – figyelmeztetett a szakember. Emiatt továbbra is óriási jelentősége van az oltásnak, arra hívják fel a figyelmet, hogy főleg azok, akik még oltatlanok, vegyék fel a vakcinát, és a 3., illetve 4. emlékeztető dózist is javasolják.

– Amióta van oltás, azt látjuk, hogy az oltottak kevéssé betegszenek meg, könnyebben átvészelik az esetleges fertőzést. A koronavírus a legsúlyosabb állapotot azoknál okozza, akik egyéb nagyon komoly betegségben szenvednek, nem oltatták be magukat, vagy hosszú idő telt el az utolsó vakcina felvétele óta – utalt a tapasztalatokra dr. Francz Monika. – Ez nem olyan vírus, ami ellen életre szóló védettséget lehet szerezni, és az oltások sem védenek egy életen át, egy éven belül csökken a hatásosságuk. Akinek az immunrendszere már találkozott a vírussal, és ebben segítenek az oltóanyagok, azoknak a szervezete hamarabb és jobban tud védekezni – nyomatékosította az orvosigazgató-helyettes.

Kifejtette: ez egy olyan vírus, ami nagyon könnyen változtatja a genetikai kódját és a kódolt fehérjéjét, s minél nagyobb az esetszám, annál több víruskópia létezik és annál nagyobb egy új, potenciálisan veszélyes variáns kialakulásának az esélye.

A vírus szaporodását leghatékonyabban az oltásokkal tudjuk megakadályozni. Magyarországon nincsenek érvényben korlátozó intézkedések, de a maszk viselése, a rendszeres kézmosás, a higiénés szabályok betartása, a túlzsúfolt helyek kerülése mind azt segítik, hogy a vírus kevéssé tudjon szaporodni és terjedni, a mostani variánsok fertőzőképessége nagyon magas – említette a megelőzés fontos lépéseit.

Új és új meglepetéseket hoz

– Minden hullámban van valami új, most az, hogy ez nyáron jött. Akkor, amikor nyaral a fél világ, mindenki utazik, szórakozik, ami kedvez a vírusvariánsok kialakulásának. Mindig bebizonyosodik, hogy nem dőlhetünk hátra, nem mondhatjuk, hogy tökéletesen ismerjük a koronavírust, hiszen új és új meglepetéseket hoz, amelyekre fel kell készülnünk. Az elmúlt két év megtanított minket arra, hogy folyamatos készenlétben kell lennünk, s kiváló hadgyakorlat is volt egyben, hogyan készítsük, illetve állítsuk át az egészségügyet egy ilyen járványhelyzet kezelésére, milyen megoldások, lehetőségek és eszközök állnak a rendelkezésünkre, hogy gyorsan, hatékonyan reagáljunk rá – mondta dr. Francz Monika, miközben pár perc alatt csaknem tucatnyian érkeztek az oltópontra.

Köztük – családja körében – a mindössze öt hónapos Zsófi, aki mindenkit elvarázsolt.

– Ez lesz a harmadik Pfizer-­oltásunk, a kicsire tekintettel kértük, hogy védettek legyünk, ne betegedjünk meg, és őt is védjük – mondta az édesanya, Dóra, aki megjegyezte: a családban volt, aki elkapta a vírust, még az elején, majd szinte mindenki kérte a védőoltást.

BM