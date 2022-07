A korszerűsítés ez év elején indult el. A mintavételi helyiség ideiglenesen a földszinten fogadja a pácienseket. A rendelési idő nem változott, a laboratóriumi ellátást hétfőtől péntekig 8–14 óra között lehet igénybe venni. Az elmúlt 6 hónapban is zökkenőmentesen biztosították a vérvételt, a diag­nosztikát, hiszen ez az a részleg, amelynek az év 365 napján, 0–24 órában működnie kell. Az intézmény főigazgatójától megtudtuk, a napokban már be is fejezik az új épület kialakítását, a munkálatok végéhez értek, ősszel elkezdik az automata gépek beszerelését.

– Magas üzembiztonsággal működő gépeket szerzünk be, arra törekszünk, hogy 10-12 percen belül kapjon eredményt a klinikus, ha beérkezik egy mintavétel. Ugyanis az időben elvégzett laboratóriumi szűrővizsgálatoknak köszönhetően ma már akkor kimutatható egy-egy kóros elváltozás, amikor a klinikai tünetek még nem is jelentkeznek a betegnél. A rendszeres vérvizsgálat analízisével nyomon követhető a páciens állapotának változása, valamint különböző terápiák hatékonyságát is a vérvizsgálatból mérik le a szakorvosok, tehát egy igen fontos fejlesztésről van szó – erősítette meg lapunknak Hegyi Henrik D. főigazgató.

Pontos, gyors analízis

Hozzátette, a korszerű kórházi laboratórium régóta álma a kórháznak, egy határon átnyúló uniós pályázat segítségével egymillió eurót költhetnek erre a célra, az egész laboratóriumi komplexum megújítására. A kórházakban naponta több száz, esetenként több ezer mintavétel történik, évente több tízezer analízist bocsátanak ki a különböző szakterületeken gyógyító orvosok számára, éppen ezért minden egészségügyi intézmény fejleszti központi laboratóriumát.

A kisvárdai kórház fő­igazgatója arról is tájékoztatott, hogy jelenleg nem működtetik az oltópontjukat, mert a koronavírus-járvány ötödik hullámának végén már annyira kevesen kérték a védőoltást, hogy nem volt észszerű fenntartani és működtetni az egységet, esetleg máshonnan elvonni emiatt kapacitást. Így, aki szeretné kérni az oltóanyag bármelyik adagját, a Jósa András Oktatókórházban megkaphatja, kedden és pénteken nyitva tart az oltópont.

– Ha később, a koronavírus gyors terjedése szükségessé teszi a lakosság vakcinázását, akkor ismét kijelölhetik kórházunkat is a védőoltások beadására – mondta el a főigazgató.