– Okkal lehetünk büszkék erre a speciális képzésre és azokra, akik az elmúlt három évtized alatt nemzetközi szintre fejlesztették – fogalmazta meg tisztelgő gondolatait dr. Vinnai Győző országgyűlési képviselő, aki arra is emlékeztetett: a rendszerváltás idején több mint 750 ezer új vállalkozást indítottak el szerte az országban, és alig egy százalék működik ma is. Olyan magas színvonalon, mint a Tréner Kft., végképp kevesen maradtak meg.

Ebben dr. Vinnai Győző olyan pilléreket nevezett meg, mint a szakmaiság és folyamatos fejlődés, emberség és rugalmasság. Fontos tényezőnek nevezte a felkészülést a generációváltásra, vagyis azt, hogy a cégben és a képzésben ma már az ügyvezető igazgatók fiai, Horváth Tibor és Molnár Ádám is meghatározó feladatokat látnak el.

Kapitányok is bizonyítják

A felsőfokú oktatási rendszerbe ágyazott repülőmérnöki képzés történelmét az első évfolyamot – immár aranydiplomás pilótáit – bemutató könyvből idézve foglalta össze Halkóné dr. Rudolf Éva. A Nyíregyházi Egyetem kancellárja kifejtette: az egyetem elméleti oktatását a gyakorlati képzés teszi teljessé, és azt a szoros együttműködést, amit a polgármester is említett, mindenképpen meg kell őrizni a jövőben is. Hozzátette: aki ma Wizz Air járattal repül, szinte biztos lehet benne, hogy a pilóták Nyíregyházán tanultak.

Ezt erősítette meg Ewa Danecka-Latka, a Wizz Air személyi erőforrás vezetője. A légitársaság fantasztikus karrierlehetőséget kínál az elkötelezett fiataloknak, a város pedig fantasztikus környezetet teremt a képzéshez. Mint mondta: a Wizz Air nagy családja a szerencsésen találkozott a Tréner nagy családjával, és ezt már sok-sok kapitány erősíti meg, akik hatalmas gépekkel szelik a levegőt.

A sok szám, adat és információ helyett inkább a személyes gondolatait fogalmazta meg Horváth Péter, a Tréner Kft. ügyvezető igazgatója. Ő maga már 12 éve dolgozott repülőgépes oktatóként, amikor a nyíregyházi pilótaképzés a megszűnés szélére került a rendszerváltás idején. Oktatótársaival együtt pontosan tudta, ez a munka mekkora felelősség és milyen csodálatos hivatás, semmiképp sem szerették volna veszni hagyni. Összefogtak, megalapították a Tréner Kft-ét, és új alapokra helyezték a képzési rendszert, amely ma már nemzetközi szinten is versenyképes.

Vastaps az életműdíjasoknak

– Sok-sok feltételt kellett ehhez megteremteni, de legfontosabb a kitartás. Ha az ember eltervez valamit, menjen is végig a célhoz vezető úton, még ha akadályokba is ütközik – fogalmazta meg hitvallását az ügyvezető igazgató. A három évtized során elért eredményekért köszönetet mondott társainak, külön Molnár Tibornak, és fiának, Horváth Tibornak.

Az ünnepi események sora ekkor ért köszöntésekhez. Életműdíjat vett át Radasovszki János repülőmérnök, aki 1971-ben kezdte munkáját mezőgazdasági repülőgépek szerelésével, és a mai napig gondoskodik a gépek üzembiztonságáról. Szintén vastaps köszöntötte dr. Szelestey Gyulát, a Nyíregyházi Egyetem tanárát, aki ugyancsak életműdíjban részesült.

A jövő embere díjat hárman kapták meg: Horváth Tibor, Molnár Ádám (a másik ügyvezető Molnár Tibor fia), Szász Máté. Végül a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság főkapitányától, Farkas József r. dandártábornok, rendőrségi főtanácsostól Sárkányölő Szent György emlékplakettet vett át Horváth Péter.

Az ünnepséghez stílszerűbb zárszó nem is lehetett volna, mint Veres Zoltán műrepülő Európa-bajnok gépének hangja. A többszörös Guinness-rekorder bemutatója mindig elkápráztatja a közönséget, most sem volt ez másképp, amikor szakavatott tekintetek követték minden mozdulatát az égen. A kiváló pilóta egykor maga is a nyíregyházi iskola hallgatója volt.