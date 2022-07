Az első komolyabb versenyén a napokban vett részt a Máriapócson élő Tisza Balázs. Fiatal kora ellenére már többször is írtunk róla a Horgász, vadász oldalunkon, hiszen szenvedélyes horgászként sorra fogja ki megyénk tavaiból a kapitális pontyokat, amurokat. A U25-ös pontyfogó országos bajnokságot a Bátonyterenye melletti Maconkai-víztározónál rendezték meg június végén, s 15-25 év közötti fiatalok indulhattak el rajta. Az alsó korhatár bizony jelentett egy kis problémát, Balázs ugyanis csak novemberben lesz 15 éves, így többször is könyörgött a szervezőknek, mire hozzájárultak, hogy korkedvezménnyel indulhasson a könnyűnek egyáltalán nem nevezhető versenyen. Ez a minősítés azért helytálló, mert mint Balázs szerkesztőségünknek elmondta, a 72 órás verseny során csupán négy órát tudott pihenni.

– A csapattársam a kállósemjéni Várnagy Dániel volt, így alkottuk a Tisza Carp Team tagságát. Korábban még sohasem jártam a Maconkai-víztározónál, teljesen ismeretlen volt a számomra. Amikor június 30-án 8 órakor kihúztuk a nyári kikötőbe szóló sorszámunkat, volt egy-két halk megjegyzés, hogy engedjük el a versenyt, mert bizony az nem a legjobb hely. A sorsolás után megkérdeztünk több embert is, de senki sem biztatott bennünket – elevenítette fel az előzményeket Tisza Balázs. – Azon a napon délben kezdődött meg a verseny. A négy bot bedobása után nekiláttunk elkészíteni az alapozó etetést. Került bele tigrismogyoró, kukorica, repce, pellet és bojli is. Óránként juttattuk be 10-15 spombbal az etetőanyagot. Estig csak keszegeket fogtunk, utána elkezdtek enni a pontyok is. Ezen a versenyen is a pva bag volt a legeredményesebb módszer, a bag tartalma natúr halas pellet volt. Csalinak 10 mm-es waftert használtunk vagy 12 mm-es kekszes pelletet – mesélte az ifjú horgász, aki egy különleges fogásról, egy nem mindennapi élményről is beszámolt.

– Az egyik nap a legkisebb, 10 mm-es csalinkon olyan kapás volt, mintha keszeg kóstolgatná. Amikor bevágtam, éreztem, hogy az bizony egy nagyhal lesz. Végül egy 183 centiméteres harcsát hoztunk a partra. Hiába mondhatom életem eddigi legnagyobb halának, nem számított be a versenybe, hiszen csak a kifogott pontyokat és amurokat mérték le a szervezők. Nem volt könnyű kifogni, mert a zsinór rátekeredett egy bójára, a másik három botot is ki kellett venni, hogy össze ne kuszálódjanak a damilok. Nagy élményt jelentett a ragadozó megfogása, de a verseny szempontjából két órát elvett tőlünk, mire végül visszahelyeztük a tóba. E kis epizód ellenére összesen 61 darab halat sikerült fognunk, az összsúlyuk 539,370 kilogrammot nyomott. Ez a súly szektor 1. és összetett 2. helyre volt elég, s mi fogtuk meg a verseny legnagyobb halát is, a ponty 20,275 kilogrammot nyomott a mérlegen. Jó érzés volt dobogós helyen lenni, jövőre szeretnénk ismét részt venni ezen a megmérettetésen Köszönjük mindenkinek a biztatást. Köszönet Nagy István barátomnak, hogy segített nekünk, s köszönöm Daru Sanyi bácsinak, hogy elvitt minket a verseny helyszínére, és próbált tanácsokat is adni.