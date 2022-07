Az idén immár az első rangos jubileumához érkezett a 24 órás ifj. Máté Mihály Emlékverseny és Horgásztalálkozó, hiszen már az ötödik alkalommal rendezték meg a Leveleki-víztározónál. Július 2-án, szombat reggel 9 órakor kezdődött a megmérettetés, és 24 órán át tartott. Az ötödik évforduló immár azt is jelzi, hogy a csodálatos környezetben fekvő, több, mint 210 hektáros tározónál a szervezőknek sikerült hagyományt teremteniük ezzel a programmal.

A találkozón a korábbi évekhez hasonlóan ismét képviseltette magát szinte valamennyi korosztály. A 14 esztendős Sulomán Kristóf egy éve kezdte el a versenyhorgászatot, és tavaly meg is nyerte ezt az emlékversenyt. Különleges élményt jelentett ez a számára, hiszen felnőttek között tudta elérni ezt a nagyszerű eredményt. Mint elmondta, mindig szívesen jönnek el ide, mert ifj. Máté Mihály nagyon jó barátjuk volt, az édesapját már régóta ismerte. Sulomán Krisztián, Kristóf édesapja is büszke a fiára, úgy fogalmazott, mintha saját magát látná benne gyerekkorában. Gyermekében benne van az az akarat, erő, kitartást, ami őt is jellemezte egykoron. Örül neki, hogy van utánpótlása. Az idei eseményen viszont annak is örülhetett, hogy ezúttal a fia fogta ki a legnagyobb halat, egy méretes pontyot.

Mind az öt eddigi találkozón részt vett Busák Tamás, aki Misit itt tónál ismerte meg. Szerinte kiváló horgász és jó szándékú, nagyon segítőkész ember volt, bármilyen kéréssel lehetett hozzá fordulni. A versennyel kapcsolatban elmondta, hogy a korábbi nagy forróság a péntek esti vihar után szombatra csökkent, volt egy kis szellő is. Mégsem mondhatták ideálisnak az időjárást, mert napközben nem nagyon ettek a halak, így az igazi horgászélmények inkább az estére maradtak.

Bak Zsolt már a negyedik éve vesz részt folyamatosan a versenyen, nem is akármilyen eredményekkel. Az első alkalommal rögtön megnyerte, a következő évben a harmadik, tavaly a negyedik helyen végzett, az idén pedig győztesként ismét hazavihette egy évre a vándorserleget.

– Itt mindig a megemlékezésé a főszerep, ezen a baráti találkozón az eredmény másodlagos – mondta.

Az eseményen természetesen végig jelen volt rendezvény egyik megálmodója, az édesapa, id. Máté Mihály is. Mint elmondta, évtizedek óta a Leveleki-víztározó szerelmese, a fiával együtt is sokat horgásztak itt. Örült annak, hogy a versenyzők mellett ezúttal is sok barát, munkatárs, ismerős, valamint azok családtagjai is ellátogattak a rendezvényre, hogy tiszteletüket tegyék a fia emléke előtt.

– A verseny végig nagyon jó hangulatban telt, amit nagyban elősegített a rendezőknek – főként az édesapának – egész napos gondoskodása, törődése. Jövőre is lesz folytatása a találkozónak, a tervek szerint mindig ebben a nyári időszakban fogják megrendezni - tájékoztatott Mikucza Zsolt, a tározó halászati hasznosítójának, a Nyírségi Hal - Vad Kft.-nek az ügyvezetője. Mint elmondta, a verseny jó hírverése volt a horgászsportnak, hiszen a megyénken túlról is jöttek résztvevők. Még hozzátette:

– Ez az esemény mindig a helytállásról, a baráti hangulatról és a megemlékezésről fog szólni.

A verseny július 3-án, vasárnap reggel 9 órakor ért véget, s nemsokára kihirdették az eredményt. Az első öt helyezett gyönyörű, prémium színvonalú kupát vehetett át, s külön díj járt a legnagyobb halat kifogó számára is.



A végeredmény:

1. Bak Zsolt (57,68 kg), 2. Liptai József (47,535 kg), 3. Újvári László (35,63 kg), 4. Kozma András (30,08 kg),

5. Juha László (24,63 kg).

A legnagyobb hal: Sulomán Krisztián fogta (13,5 kg)

- Nádasi Zoltán -