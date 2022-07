– Az önkormányzatnak sok teendőt ad az ukrán–orosz háború miatti menekülthullám, február 24. óta látjuk el az Ukrajnából hazánkba menekülőket, és a közben eltelt időben rengeteg gyerekkel találkoztunk – árulta el lapunknak Helmeczi László, Záhony polgármestere. A város önkormányzata ukrán–magyar nyári tábort szervezett a 10–16 év közötti, Ukrajna belső területeiről menekült gyermekeknek, s a példaértékű kezdeményezést az UNICEF is felkarolta és anyagi támogatást biztosított a programok megvalósításához.

A polgármestertől azt is megtudtuk, a háború első heteiben főként nők és gyerekek érkeztek Magyarországra, és úgy gondolták, szükség van egy olyan táborra, ami kissé elfeledteti velük a háború borzalmait és az otthon megélt traumákat.

Megismerik egymás helyzetét

– A harcok kirobbanása óta sok fiatalt helyeztek el közösségi szállásokon, akár hazánkban, akár a határ menti területeken, és szerettük volna, hogy ezek gyerekek vidám élményekkel gazdagodjanak, kiszakadjanak abból a környezetből, amiben hónapok óta élnek. Kívülállóként nehéz megérteni, milyen 3-4 hónapja egy közösségi szálláson élni, lehet, hogy tornateremben töltik napjaik nagy részét – hangsúlyozta Helmeczi László.

– A táborban 21 ukrán és ugyanennyi magyar gyermek van turnusonként, és azt sem szabad elfelejteni, hogy nemcsak a menekülteknek, hanem a magyar fiataloknak is hasznos a közös időtöltés. Változatos programokon vehetnek részt, s emellett megismerhetik egymás élethelyzetét, így a hazaiak is jobban átérzik, milyen, ha a harcok miatt el kell hagynia az otthonát valakinek. A különböző nyelv sem jelent számukra akadályt, mivel az angolt használják a kommunikációhoz, és így a nyelvtudásukat is fejleszthetjük, méghozzá a gyakorlatban – tette hozzá a polgármester.

A tábornak helyet adó Kandó Kálmán Technikum és Dr. Béres József Kollégiumba belépve nyoma sincs a rossz kedvnek. Ottjártunkkor a gyerekek éppen egy táncos foglalkozáson vettek részt, s önfeledten ropták a népi és modern dallamokra. Úgy tűnik, a tábor szervezői elérték céljukat, és valóban sikerült egy időre elfeledtetni a gyerekekkel a korábban átélt borzalmakat, hiszen az iskola falai között sétálgatva mindenfelé mosolygós arcokat láttunk. Ugyanakkor a szervezőknek és a pedagógusoknak nem volt könnyű dolguk: az ukrán iskolások ugyanis olyan háború sújtotta helyekről érkeztek, mint Odessza, Harkov, Kijev vagy éppen Mariupol.

Színes programkavalkád

– A hétfőn indult táborban igyekeztünk minél színesebb programsorozatot összeállítani, amiben megjelenik a kultúra, a testmozgás, és a kikapcsolódásnak is teret ad – ezt már Lesku Miklós alpolgármester, a kollégium vezetője mondta lapunknak.

Kiemelte: a hét elején Zsurk nevezetességeit tekintették meg a gyerekek egy kerékpártúra keretében, majd óriási grillpartit csaptak az ismerkedés jegyében.

– A második napon a Nyíregyházi Állatpark és a Sóstói Múzeumfalu fogadott minket, s minkét programot nagyon élvezték a gyerekek, akik a különleges zenélő szökőkutat is megcsodálták. A tábor következő heteiben is ezek a programok várnak a fiatalokra, és reméljük, hogy kellemesebbé tehetjük a nyarukat. A pedagógusok segítenek a tolmácsolásban, ha esetleg valaki nem beszélne angolul, így semmi sem gátolhatja a közös időtöltést – hívta fel a figyelmet Lesku Miklós.

A fiatalok szerdán egy integrációs tréningen vehettek részt, melynek keretében forgószínpadszerűen váltják egymást a csoportok. Ezt követően a hármashatárhoz túráznak a diákok, majd az uszodában pihenhetik ki a fáradalmakat. A csütörtök is érdekes programokat tartogat: a táborozók a vásárosnaményi kalandparkban fokozhatják az adrenalin-szintjüket, pénteken pedig ismét a kultúráé a főszerep. Zempléni túrát tartunk, megtekintjük a Károlyi-kastélyt, a Megyer-hegyi tengerszemet, majd a sárospataki strand felé vesszük az irányt. Az utolsó előtti napon Tokaj nevezetességei várják a gyerekeket, mégpedig hajókirándulással egybekötve, a tábor zárásaként pedig diszkó lesz a kollégiumban – részletezte a programokat Lesku Miklós.

A táborban Kathezyna Serbinával, az ukrán gyerekek egyik kísérőjével is beszélgettünk. A fiatal hölgy kérdésünkre elárulta, Odesszából érkezett és egy ungvári átmeneti szálláson laknak jelenleg.

– Sokféle szállás van, a mostani helyünk nagyon jó, remekül érezzük magunkat a szörnyűségek után. A gyerekek nagyon jól érzik magukat a táborban, rendkívül változatosak a programok, így mindenki megtalálja a magának leginkább megfelelőt. Köszönet illeti az itteni embereket a példamutató hozzáállásukért, és az is nagy öröm számunkra, hogy a pedagógusok nem tesznek különbséget az ukrán és magyar gyerekek között, hanem mindenkivel ugyanolyan odaadással foglalkoznak – osztotta meg élményeit a fiatal hölgy.