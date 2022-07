Megváltoztatta a keresési szokásokat a rezsicsökkentés módosításának bejelentése, az Árukeresőn a szokásos szezonalitást is felülírták a kormányzati lépésre adott fogyasztói reakciók – idézi a vállalat közleményét a Világgazdaság. A Google keresőjébe a bejelentést követően több mint 5500-szor írták be a vegyes tüzelésű kazán kifejezést az Árukereső oldalára érkező felhasználók, pedig korábban a 300-at sem érte el a kattintások száma. Néhány tucatról 5500 felettire nőtt a keresések száma a napelem kategóriában, a kandalló iránti érdeklődés is a tízszeresére nőtt.

Másnap megrohamozták

A kereslet és a forgalom növekedését megerősítette lapunknak a nyíregyházi Nemes Kandalló tulajdonosa is. Nemes Évától megtudtuk, a kormánydöntést követő napon megrohamozták a Pazonyi téren található üzletét, ahol árul kandallókhoz és kályhákhoz szükséges alapanyagokat, de értékesít kész, úgynevezett „lábon álló” kandallókat, s beépíthető tűztérbetéteket is.

Forrás: Pusztai Sándor

– A mi normál üzletmenetünkben a nyár közepe csendes időszak, ezért sem mi, sem pedig a gyártók nem voltunk felkészülve ekkora rohamra. Amit tudtak, pár nap alatt elvittek tőlünk a vevők, azoknak pedig, akik most akarnak kandallóhoz vagy kályhához jutni, szeptemberig várniuk kell, mert a gyártóknál is sok alapanyagból hiány van – mondta a cégvezető, akitől megtudtuk, nála az olcsóbb kategóriába a 240 ezres „lábon álló” kandallók és kályhák tartoznak, egy modernebb, dizájnosabb darab akár félmillió forintba is belekerül.

Forrás: Pusztai Sándor

Újabb rohamra számít

– A „lábon állókat” jobban vitték, mert ott nem kell a beépítéssel és annak költségével foglalkozni, hiszen az akár elérheti a 150 ezer forintot is – árulta el Nemes Éva és hozzátette, a tavalyihoz képest most közel ötven százalékot nőtt a forgalma, aminek természetesen örül. Elmondta, sokan néhány tízezer forintos előleget is kifizettek, csak hogy az ősz elején biztosan megkaphassák a kandallójukat vagy a kályhájukat. – A roham még nem ért véget, én még számítok szeptember elején is egy ehhez hasonlóra – emelte ki a nyíregyházi Nemes Kandalló tulajdonosa.

Folyamatosan csörög a telefonja

A fehérgyarmati Juhász András két éve foglalkozik napelemes rendszerek felszerelésével, beüzemelésével, az idén nyáron pedig már a klímabeszerelésbe is „belekóstolt”.

– Amióta kijött az új rezsiszabályozás, folyamatosan égnek a vonalak, ismerősök, ismeretlenek hívnak – mondta lapunk megkeresésére a JB Solar tulajdonosa, majd hozzátette, ha hívják, kimegy és megnézi a lakást, vagy családi házat. Ha sikerül a megrendelővel megegyezni, a kivitelezés előtt az E.On-tól is meg kell kérni egy engedélyt. Ha ez megvan, kezdődhet a munka.

– Mivel megélénkült a kereslet, az árak is emelkedtek. Ennek részben a háború is az oka, de a rezsiszabályok változása, és az azt követő keresletnövekedés is kiváltotta az árrobbanást – fogalmazott Juhász András, majd hozzátette, ha megvannak az engedélyek, és az alapanyagok, amelyek beszerzése most jóval nehézkesebb, maga a rendszer beüzemelése, felszerelése csak pár napot vesz igénybe.

TG