– Egy külföldi verseny adta az ötletet, amit természetesen tovább gondoltunk, tovább fejlesztettünk. Ez a Magyarországon még újnak számító kihívás három napot is érint, a 67 órás versenyt augusztus 25. és 28. között rendezzük meg. Nagy érdeklődés övezi, ugyanis az ország szinte minden részéből jelentkeztek már versenyzők, érkeznek indulók többek között Békés, Borsod és, Heves megyéből, jelentkezett továbbá a főváros környékéről is több csapat, de jönnek Veszprémből és Győrből horgászok. Eddig tizenhét csapat jelentkezett, egy-egy csapat létszáma 2-3 fős lehet – tájékoztatta szerkesztőségünket Vass István. – A harcsafogó verseny immár nemzetközi lesz, ugyanis Szlovákiából bejelentkezett egy apa és a fia, valamint Olaszországból eljön a Delta Po Fishing képviselője is, aki nemcsak horgászni fog, hanem az eredményhirdetéskor átadja a győztes csapatnak a Delta Po Fishing felajánlását: 5 napos túra a Pó folyón.

– A nevezési díjas versenyen a csapatok maguk döntik el, hogy a csónakos (aktív) vagy a parti (passzív) horgászat módszerét választják-e. A verseny központja a rakamazi oldalon található Tisza Camping lesz, a versenypálya pedig a folyó 20 km-es szakasza: Tokajtól 10 km lefelé és 10 km felfelé. Minden 60 cm feletti harcsa beleszámít az eredménybe. A reményeink szerint kapitális példányok is megmutatják magukat egy fotó és egy videó erejéig, ugyanis minden megfogott és megmért hal visszakapja a szabadságát.

Az eredményhirdetéskor nagyon sok díj gazdára talál majd. A pénzjutalom mellett lesz rengeteg ajándék, többek között wellness hétvége, horgászcikk-vásárlási utalvány, valamint több hazai csaligyártó cég termékei is szerepelnek a díjak között. Kupát kap a verseny első halát megfogó csapat, de a partról és a csónakból megfogott legnagyobb harcsáért is jár serleg. Különdíjat kap továbbá a legtöbb mérhető harcsát megfogó csoport is. Mivel ez lesz az első ilyen verseny, nem könnyű szponzorokat találni. A támogatók nem szívesen állnak olyan rendezvény mellé, amelynek még nincs előélete. Szerencsére sikerült megnyernünk szponzorokat, reméljük, a verseny sikeres megrendezésével megháláljuk mindenki bizalmát.

MML