– Összességében két flotta járja az országot 4-4 busszal, a legnagyobb lélekszámú településen maximum 4 napot töltünk el. Mivel Nyírkáta 1200 lelket számlál, itt most két napot vagyunk, de kisebb lélekszámnál az is előfordul, hogy csak egyet. Gyakori, hogy hétfőn elindulunk, és csütörtök estére érünk haza, ez a munkát ezért mindenki önkéntes alapon csinálja. Az országot jobbára csak nyáron járjuk, télen akkor mozdulnak ki, ha cégekhez, hivatalokhoz kapunk meghívást. Éjszakára egy 25 kilométeres körzeten belül keresnek nekünk szállást, és másnap 8 órától már kezdjük a munkát, előkészülünk, majd 10-től 18 óráig fogadjuk a lakosokat. Általában örömmel jönnek hozzánk, és ahol teljeskörű volt a tájékoztatás, ott naponta 100-150 ember is megfordul a buszainkban. Mi plakátokkal, szórólapokkal, személyre szóló meghívókkal igyekszünk tájékoztatást adni az érkezésükről, aminek a híre persze a polgármesterek, háziorvosok rásegítésével tud elterjedni igazán. Nem kell mindenkinek minden vizsgálathoz sorba állnia, de az állapotfelmérésen az 1-es számú buszban az is kiderül, milyen további vizsgálatokra lehet még szükség. A munkánkat a helyi erők is segítik, bőrgyógyászunk például a Jósa András Oktatókorházból jött, és tegnap neurológus érkezett ugyaninnen – folytattuk a beszélgetést.

Ami nálunk népbetegség

Hárskuti Márton szerint a magyarok közegészsége nem rossz, bár jártak olyan településen is, ahol minden második embert kiszűrték, és küldték tovább a háziorvoshoz vagy kórházba. Nyírkátán például eddig nem találkoztak kirívó, extrém esettel. Gyakoriság szempontjából bennünket, magyarokat a szív-és érrendszeri betegségek jellemeznek elsősorban, ami a helytelen életvitelünkkel, a rossz táplálkozással, a kevés mozgással, a dohányzással magyarázható.

Fecskó Sándorné és Mátyás Illésné már 9 órától türelmesen vártak a sorukra, mindketten a helyii iskola takarítónői, a nagytakarításból engedték el őket. Mátyásné most jött először, és nem tagadta, izgul egy kicsit, kartársnője próbálta nyugtatgatni. – Én nagyon örülök ennek, és nem kell a legfontosabb vizsgálatokért elutazni. Jövök is minden alkalommal, a családom tagjai pedig délután követik a példámat – mondta el lapunknak.

MJ