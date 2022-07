Halálesetek miatt kellett időközi választást tartani két egyéni választókerületben Nyíregyházán. Ez eddig a veszélyhelyzet miatt nem volt lehetséges. Jogszabályi kötelezettség volt a voksolás, amit június 26-ra tűztek ki. A FIDESZ-KDNP jelöltjei fölényesen nyertek: dr. Ulrich Attila az egyes, Halkóné dr. Rudolf Éva a hármas választókerületben győzött. A városháza Bencs-termében dr. Kukucska János, a helyi választási bizottság elnöke adta át a megbízóleveleket Halkóné dr. Rudolf Éva és dr. Ulrich Attila részére.

– A választás jogszerű volt, köszönet mindenkinek, akik részt vettek a lebonyolításban. Amikor bemutattuk a két jelöltet, azt mondtam, hogy az adott pozícióra a lehető legjobb személyekről van szó. Nagyon meggyőző fölénnyel nyertek, így a városvezetési frakció 14-8-ra erősödött a közgyűlésben. Ez megerősítés, visszaigazolás és elvárás is egyben: csak így tovább, Nyíregyháza fejlődéséért! – mondta dr. Kovács Ferenc polgármester.

Dr. Ulrich Attila 8 éve alpolgármester, a kulturális területet is felügyeli:

– Nagy megtiszteltetés, hogy 789-en rám szavaztak. Minden aktivisták szeretném megköszönni a munkáját. Folytatom azt a tevékenységet, amit eddig is tettem a város fejlődéséért. Szeretném követni az elődöm, dr. Adorján Gusztáv által megkezdett utat. A legfőbb területem a kultúra, én vagyok az Idősügyi Tanács alelnöke, a kezdeményezésemre jött létre az Ifjúsági Kerekasztal, a környezetvédelmi projektet koordinálom, tehát szerteágazó a feladatköröm.

Halkóné dr. Rudolf Éva frakcióvezető, a gazdasági és a tulajdonosi bizottság elnöke, a Nyíregyházi Egyetem kancellárja:

– Listás képviselőként, a képviselő testület tagjaként is, sohasem szakadtam el a 3-as számú választókerülettől. Mindig is magaménak éreztem, hiszen ott élek a családommal. Úgy érzem, önmagáért beszél a választás eredménye, a rám adott 1000 voks. Ez egy óriási felelősség, a bizalmat meg kell szolgálnom. Figyelembe veszem a lakossági javaslatokat, közös a cél: tovább fejlesztjük a választókerületet, és ezzel együtt Nyíregyházát is.