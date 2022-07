– „A legkisebbek a hősök, mi pedig vagyunk a felelősök" – hangzott el a szlogen szerda délután a kórház korszülött részlegének folyosóján, miután hivatalosan is átadták az Alapítvány az Alapítványokért felajánlását. Fél évvel ezelőtt indított gyűjtést a szervezet, az adományból egy kékfényterápiás eszközt vásárolt. Mint elhangzott, a szervezet az idén több kórházat is támogatott, Nyíregyházára kétmillió forint értékű ajándékkal érkezett. Aki nem ismerné az alapítványhoz szorosan kapcsolódó Plüss Kommandó nevű szervezetet, megtudhatta: olyan nem mindennapi „hadműveletekben" gondolkodnak, amelyek egy-egy nemes célt szolgálnak, ilyen a koraszülött babák támogatása is.

Nyilka Ildikó kuratóriumi elnök 4 éve hozta létre az alapítványt és 3 éve kezdeményezte a kórházak gyermekosztályait segítő programot.

– Azóta összegyűlt több mint 81 millió forint, több tízezer ember adta össze egy-egy kávé árát, így 29 koraszülött osztálynak ajándékoztunk a fizikai és idegrendszeri fejlődést segítő koraszülött babafészek egységcsomagokat, valamint kékfényterápiához alkalmazható fénytakarót – mondta el Nyilka Ildikó, aki részletesen beszámolt a szervezet programjairól is.

Kitért a piros masnival átkötött gépre is, mint megtudtuk, ezzel az orvostechnikai eszközzel gyorsabban gyógyulnak a babák a sárgaságból. A nagyteljesítményű kékfény-lámpa csökkenti az újszülöttkori sárgaság kezelési idejét. A fiziológiás sárgaság több újszülött babánál is megjelenik, ugyanis a méhen belül a magzat szervezetében több, az oxigént szállító vörösvértest található. A születés után e vörösvértestek egy része szétesik, úgynevezett bilirubin szabadul fel, s a bőr sárgássá változik, ha ennek az anyagnak a mennyisége elér egy bizonyos szintet, fototerápiás kezelést alkalmaznak.

– A most átadott géphez csatoltak egy finom, könnyed anyagból kialakított pólyát, amiben a baba kényelmesen érzi magát, s míg a fény alatt gyógyul, akár az anya mellkasára is helyezhető a kisded – hangzott el.

Ugyancsak az újszülöttek kényelmét szolgálja a babafészek is, ami egy olyan párna, amely körülöleli a kicsi testét, s felveheti benne az anyaméhben megszokott pózt. Ez különösen fontos a kis súllyal született apróságoknál, hiszen fejlődésükhöz nélkülözhetetlen a biztonságérzet és a nyugodt pihenés. A jó babafészek beállítható a kicsi testsúlyához és hosszához, anyaga minőségi. A Plüss Kommandó is magyar gyártású, speciális és innovatív orvosi textilekből készült babafészkeket ajándékoz a kórházaknak.

Jól felszerelt, modern gépekkel ellátott kórház

– Nincs okunk panaszra, kórházunk jól felszerelt, az elmúlt időszakban folyamatosan vásároltunk, szereztünk be korszerű orvostechnikai eszközöket a különböző részlegeken, s pályáztunk is forrásra. Nemrég jelentettük be a következő nagyobb gépbeszerzéseinket, beruházásainkat. A gyermekosztályra érkező adományokat elfogadjuk és megköszönjük, ugyanis az újszülött- és koraszülött-ellátásban centrum szerepet tölt be kórházunk – tette hozzá az orvosigazgató-helyettes.

Megjegyezte, a jövőben az idősek ellátását megkönnyítő orvostechnikai eszközökre is szeretnének gondot fordítani, ugyanis ezeken az osztályokon is egyre többen fordulnak meg, s a gépek, eszközök egy része elhasználódik.