1952. július 25., péntek

Kifogástalanul működik a vezetékes rádió Borbányán

Nyíregyháza ebben az évben ismét kapott vezetékes rádiót. A múlt évben Borbányán szerelték fel a vezetékes rádióhálózatot, ami nem sikerült úgy, ahogy kellett volna. Ebben hibás volt a hálózatépítő vállalat, de hibás volt a TITÁSZ is, mert a borbányai villamoshálózatban olyan zavarok voltak, melyek nagyban akadályozták az vezetékes rádióhálózat zavarmentes vételét. Azóta a hibákat kijavították és a borbányai vezetékes rádió kifogástalanul működik.

A múlt hibáiból tanulva dolgozóink Kiss Károly vonalfelvigyázó vezetésével a Ságvári-telepen már kifogástalan hálózatot építettek. Amikor megkezdték az építést, attól féltek, hogy az előirányzott 500 hangszórót nem tudják bekapcsolni az érdeklődés hiánya miatt. De mikor július 15-én megszólalt az első 30 hangszóró, egymás után jöttek a dolgozók és kérték, nekik is kapcsolják be a rádiót. Már 163 rádiót szereltek be. Különösen nagy volt az öröm az iskolában működő napközi otthonban, ahol a kisgyermekek kitörő örömmel fogadták a rádiót. Ma a Ságvári-telep dolgozói olcsón tanulhatnak és szórakozhatnak a vezetékes rádió mellett.

1962. július 25., szerda

Nyíregyháza pestiesedik, vagy Pest nyíregyháziasodik?

Tömött a szerelvény. Az esti órákban csúcsforgalmat bonyolít le a Beloiannisz tér—sóstógyógyfürdői kisvasút. Öregek, fiatalok, gyerekek jönnek hazafelé. Egyik-másik utas felszisszen, ha a hátához érnek. A diagnózis világos: felégette a nap. Ezek többsége fiatal és gyerek. Mindnyájan ülnek, óvatosan, hogy hátuk ne érjen a pad támlájához. Tartásuk büszke, mintha különös szektát képviselnének.

Idős nénik és bácsik állnak. Egyetlen fiatalnak sem jutna eszébe, hogy helyét átadja. Már-már ott tartok, hogy rászólok arra a három feltűnően viháncoló csitrire, miért nem adják át helyüket az öregeknek. Az idős néninek és bácsinak, akik éppen mellettük állnak, s a munkában, gondban megőszültek, s akik mégis úgy fogják egymás kezét, mint az első találkozáskor: meghitten, hűségesen, szerelmesen. Egy dörgő férfihang azonban megelőz. Ellenállhatatlanul helyet kér az öregeknek. Pesten gyakori látvány az ilyen. Azon tanakodom, hogy Nyíregyháza pestiesedik, vagy Pest nyíregyháziasodik?...

1982. július 25., vasárnap

Későn ment haza, nagy csokor virágot szedett a Kossuth téren, hogy kiengesztelje a feleségét

Megszaporodtak a szabálysértések Nyíregyházán. Két kategóriába lehet osztani ezeket a szabálysértéseket, jogi fogalmazás szerint: környezetvédelmi szabálysértés és közterületen italozás. Az előbbi kategóriába tartozó szabálysértők szinte mindig arra hivatkoznak: azért parkolnak gépkocsijukkal zöld területen, mert kevés a betonozott parkoló. Többen arra hivatkozással isznak utcákon, tereken, hogy kora reggel a rendelet értelmében nem mérnek szeszes italt. Egyik védekezés sem fogadható el, a városi tanács vb szabálysértési csoportja ezért is szab ki gyakran példás bírságokat.

A tanácsra feljelentés érkezett M. H.-né ellen, aki a lakása közelében dúsan zöldellő füvön, kis fák közelében állt gépkocsijával. A szomszédokat és az arra járókat is megbotránkoztató tettét le sem tagadhatta, hiszen a feljelentő egy jól sikerült fényképet is mellékelt. A tanács ötszáz forintra bírságolta az asszonyt, aki reklamált és nem akart fizetni. Arra hivatkozott: a szóban forgó területet lakótársaival ő füvesítette és nem a tanács, nem is az IKSZV. Következésképpen a saját parkjára akkor hajt rá, amikor akar. Az érvelést természetesen nem lehetett elfogadni. Már csak azért sem, mert a közelmúltban Nyíregyházán új tanácsi rendelet született, amely fokozottan védi a parkosított, fásított területeket. A rendelet értelmében a szabálysértőket környezetrongálás címén maximum 3 ezer forintra lehet bírságolni.

Ötszáz forintra bírságolta a tanács P. S.-nét, aki szintén egy parkban hagyta gépkocsiját. Neki már volt önkritikája, nem reklamált, amikor meglátta a feljelentéshez mellékelt fényképet. A fényképeket egyébként a rendőrség és a tanács műszaki irodája készíti, de magánfeljelentők bizonyítékul szolgáló fényképét is elfogadják a tanácson. Sajnos, mások is sok kárt tesznek az egyre szépülő város parkjaiban. B. K. például a forgalmas Kossuth téren szedett vastag csokorra való tulipánt. Szelíd érvelése mosolyt váltott ki a tanácsi dolgozókban. Azt mondta: későn ment haza egy buliról, s gondolta, a csokor virággal kiengesztelheti otthon virrasztó feleségét.

Akik az ABC-áruházak, boltok, iskolák, óvodák közelében állva iszogatnak, rontják a közízlést és különösen rossz hatással vannak a fiatalokra. T. Z. például a Bessenyei téren kortyolgatott. Á. H. a Dózsa György utcán, munkahelye közelében a járdán ürítette ki a pálinkás üveget. Mindkettőjüket 700-700 forintra büntették. Július 21-én délelőtt a rendőrség 14 szabálysértési feljelentést tett a tanácsnál köztéren italozók ellen. Szép számmal tesznek feljelentéseket tanácstagok, állampolgárok is. Jó tudni: a bírságoláshoz fénykép, tanú vagy más bizonyíték is szükséges. Megnyugtatásul közöljük: több feljelentés után a tanács egy-egy helyet (például a jósavárosi ABC környékét) veszélyeztetett területnek nyilvánít és ide gyakran bírságolási jogkörrel is felruházott ellenőröket küld ki.

1992. július 25., szombat

Mit tehet egy nyíregyházi néni, ha maradék kincsét, a becsületét is elveszik?

- Képzelje el - nyitotta rám az ajtót a minap feldúltan egy néni - tolvajt csináltak belőlem, s ezt képtelen vagyok elviselni! Hiába próbálom kivívni az igazamat, tisztázni magamat, úgy érzem, egyre inkább folt esik a becsületemen.

A történet, melyet később előad, nem minden tanulság nélküli. Mint kiderül, visszaéltek a nevével, mégpedig nem is akárhogyan... Az egyik, lakóhelyéhez közeli ABC-ben lopáson értek egy öreg nénit. Az irodába vitték, hogy felvegyék az ilyen esetekben szokásos jegyzőkönyvet. Az öregasszony iratokat nem tudott mutatni, de bemondta látogatóm nevét és pontos címét is. Az ABC dolgozója hitt neki, a néni kifizette az ellopni szándékozott liter olajat és tejet, s indult útjára, a bolt pedig megkezdte az intézkedést.

Igencsak elkerekedett látogatom szeme, amikor kezéhez kapta a lopásról, az eljárásról szóló határozatot, s a felszólítást, hogy büntetésként fizessen 800 forintot. Azonnal az ABC-be sietett, ahol próbálta bizonyítani, hogy ő nem az, aki lopott, csak a nevét és címét lopták el. A jegyzőkönyvet felvevő eladó igazat adott neki, mert látta, nem ez az a személy, akit lopáson ért, rájött, az idős néni nemcsak lopott, hazudott is neki. A boltos és látogatóm ily módon elintézettnek tekintették az ügyet. Látogatóm megnyugodott, úgy érezte, sikerült tisztáznia magát.

Mekkorát tévedett! Kis idő múlva ugyanis jött a büntetés, vele az újabb határozat, mely arra is felszólította, hozzon tanúkat, bizonyítékokat, igazolja, hogy az, akinek mondja magát, s figyelmeztette, ha mindezeket elmulasztja, a rendelkezésre álló adatok alapján véglegesen eljárnak ellene. A jegyzőkönyvet felvevő bolti eladó a hivatal előtt is hiába igazolta, nem ez a nő az, aki lopott, s hatástalan maradt a két aláírás is: egyik, amellyel az öreg néni, az igazi tolvaj tettét elismerte, s a másik, mely a tolvajjá tett asszony kezétől származik.

- Mondja, mit tehet az ember, ha maradék kincsét, a becsületét is elveszik?! - néz rám kezét tördelve látogatóm, aki semmiképpen nem tudja elfogadni, hogy az ügyintézés folyamán mindvégig mint elkövetőt emlegették, hogy adatait a népesség-nyilvántartóból a háta mögött kiszedték, s hogy a hosszadalmas procedúra, a bizonyítás után a zord hivatalnok még csak elnézést sem kért tőle.

- Meghurcoltak, az idegeimet megtépázták, de egy jó tippet adtak - háborog könnyeivel küszködve -, ha valakivel ki akarunk tolni, elég valami stiklit csinálni, s a tettenéréskor bemondani ellenségünk nevét, pontos címét. A többit majd elintézik a hivatalnokok…