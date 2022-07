– Az utak összekötnek bennünket, az embereknek életútjaik vannak, a keresztútról is tudjuk a bibliai történetet, és most jó értelemben útelágazáshoz is érkeztünk – mutatott rá köszöntőjében dr. Vinnai Győző országgyűlési képviselő az „út” fogalmi többértelműségére. Mindez abbéli örömét hivatott kifejezni, hogy újabb négy számjegyű alsóbbrendű felújított út átadására kerülhetett sor.

Ahogy az eseményen jelenlévő Óvári László, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. megyei igazgatója is elmondta, ezúttal két útszakasz, a Tiszaeszlárt Tamásbokorral összekötő 3634-es újabb szakasza, és a bashalmi bekötőút újulhatott meg a környéken élők örömére.

– Tavaly a 3634-es út egy 1,2 kilométeres szakaszát sikerült felújítanunk, de nem álltunk meg itt. Az idén, közel 3 kilométeren a régi kopóréteget profilba martuk, ezt követően 6 centiméteres kopóréteget terítettünk le, a padkarendezés és a vízelvezető árkok profilozása is megtörtént, a kis sugarú ívekbe rázóbordákat építettünk, illetve a forgalombiztonság érdekében a 3612-es csomópontba cseppszigeteket helyeztünk el. A tavalyi és az idei munkákat hazai forrásból, pontosabban a Magyar Falu Program 378 millió forintos támogatásából végezhettük el. De a Magyar Közút kivitelezésében nagy felületű burkolatjavítást is el tudtunk végezni újabb 3 kilométeres szakaszon mintegy 170 millió forintból, aminek eredményeképpen a bashalmi bekötőút teljes hosszában új aszfaltot kapott. A szükséges marásokat követően egy 2,5-4 centiméteres kiegyenlítő réteget és 5 centiméter kopóréteget húztunk fel, úgy vélem, így elég sokáig tudja szolgálni a közlekedőket. Ez a két felújítás összesen mintegy 460 millió forintba került – adott tájékoztatás Óvári László.