Átlendültek a nehézségeken

– Nehéz éveken vagyunk túl: a 2019-es szupercella több mint 400 ingatlant károsított meg, a parkjaink tönkrementek, de a városlakók összefogtak, és segítettek egymásnak. Alig lendültünk át ezen, máris jött az újabb rémálom, a koronavírus-járvány. A baljós időszakban is sokat adott az embereknek, hogy tudták, van ismerősük, szomszédjuk, barátjuk, vagy akár egy idegen, aki odateszi az ajtó elé a kenyeret, amikor arra szükség van – emlékezett vissza a nehéz időszakokra a polgármester. Dr. Hanusi Péter hozzátette: a járvány alatt ismét bizonyított a közösség, de a pandémia után újabb csapás érte a nemzetet.

– A szomszédunkban kirobbant a háború, és ismét össze kellett fognunk. Étel, ital és szállás reményében kopogtattak az ajtónkon. Megmutattuk, hogy nemcsak azokról gondoskodunk, akiket ismerünk, hanem azokról is, akiket nem, de nálunk keresnének menedéket. Segítettünk a harcok elől menekülőknek. Teréz anya szavaival élve nem az számít, hogy mennyit adtunk, hanem az, mekkora szeretetet fektettünk az adásba. Úgy vélem, nem kell szégyenkeznünk amiatt, hogy mit adtunk, de büszkék lehetünk arra, hogyan tettük mindezt. Nem tudjuk, meddig tart a háború, de a közösség ereje átsegít minket a nehézségeken – hangsúlyozta a polgármester.

A jövő a mi felelősségünk

– Bármit építhetünk, ha nem töltjük meg lélekkel, semmit sem ér az egész – ezt már Kovács Sándor, a térség országgyűlési képviselője mondta a jelenlévőknek.

Kiemelte: Mátészalkán szerencsére nincs ilyen, azok, akik most vehetik át kitüntetéseiket, sokat tettek a városért, de arra is figyelnünk kell, hogy a jövőben is legyenek olyan emberek, akik előre viszik Mátészalkát.

– Amíg hitet adunk egymásnak, van jövője a városnak és a nemzetnek. A jövő azonban a mi felelősségünk, és büszke vagyok rá, hogy itt megbecsülik a kiemelkedő embereket – hívta fel a figyelmet az országgyűlési képviselő.

A rendezvényen kitüntetéseket is átadtak azoknak, akik munkájuk során kiemelkedő teljesítményt nyújtottak, és rengeteget tettek a városért.

Az ünnepség után palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök megáldotta Szalkai László emlékművét, Bíró Lajos Munkácsy-díjas szobrászművész alkotását.

Mátészalka Egészségügyéért kitüntetés

Meleg Mihályné, Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Osztály vezető ápolója

Dr. Gergely Nándor háziorvos

Mátészalka Közigazgatásáért kitüntetés

Hirschmanné Marosi Anna, az önkormányzat pénzügyi hivatalvezetője

Tárkányi Ákos, a városfejlesztési csoport műszaki és beruházási ügyintézője

Mátészalka Közbiztonságáért kitüntetés

Bicskó Csaba tűzoltó főtörzsőrmester

Kovács Árpád rendőr alezredes

