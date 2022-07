A Nyelvtudományi Kutatóközpont (NYTK) Nyelvhasználati és Nyelvi Tanácsadási Kutatócsoportja februárban nyelvinapló-író pályázatot hirdetett, amelyre összesen 44 magyarországi és határon túli diák 16 pályamunkája érkezett be egyéni és csoportos kategóriában. A közelmúltban megrendezett döntőn az öt legjobb nyelvi naplót mutatták be a diákok, akik a pályamunka elkészítésével megmutathatták, hogyan gondolkodnak a nyelvről, milyen érdekes nyelvi jelenségeket tapasztalnak, és mennyire tudatosan értelmezik azokat.

A pályázat ötletgazdái, Domonkosi Ágnes és Ludányi Zsófia azzal a céllal dolgozták ki a felhívás anyagát, hogy korszerű szemlélettel, problémaközpontúan újítsák meg az anyanyelvi versenyek hagyományát. A verseny szervezésében szerepet vállalt a kutatócsoport két tudományos segédmunkatársa, Jakab Dorottya és Kocsis Ágnes is.

Hetekig figyelték környezetüket

A versenyen csoportos kategóriában az első helyet szerezte meg Bori Blanka és Lakatos Sára, a Kisvárdai Bessenyei György Gimnázium és Kollégium csapata. A rangos elismerésről Deák-Takács Szilvia felkészítő tanár mesélt lapunknak.

Elmondta, a nyelvi jelenségek megfigyelése egy olyan feladat, ami az egyetemeken már bevett szokás, s a versenyen középiskolásoknak kellett ezt megoldaniuk.

– A diákjaim rendkívül jó párost alkottak, a kutatásaik során hetekig lesték a környezetükben beszélőket. Szokatlan szleng, diáknyelvi, régies szavakat figyeltek meg, és arra is ügyeltek, hogy azokat ki és milyen szituációban mondta. Ezt szép, olvasmányos stílusban örökítették meg a naplójukban, ami óriási munka, de azt kell mondjam, ez volt a feladatok könnyebb része – mesélt a pályázat első fordulójának kihívásairól a felkészítő tanár.

A kiterjedt kutatómunka után következett azonban a verseny nehezebb része: az elért eredményeket tudományosan kellett alátámasztaniuk a résztvevőknek.

Összetett módszerek

– Kiválasztottak olyan szavakat, mint a pampuska vagy az eszcájg, és nyelvi elemzésnek vetették alá őket. Ehhez komplex szakirodalmi tájékozódásra is szükség volt, majd a munkát elküldtük a kutatóközpontba. A lányok a teljes tavaszi szünetüket rááldozták arra, hogy kifogástalan minőségben elkészüljön a pályamű. A sikerük fényét tovább emeli, hogy a lányok még csak tizedikesek, és már ilyen összetett szociolingvisztikai kutatást végeztek. A szóbeli fordulóba az öt legjobb pályamű szerzőit hívták be, így óriási megtiszteltetés volt, hogy mi is elutazhattunk a Nyelvtudományi Kutatóközpontba – tudtuk meg Deák-Takács Szilviától.

– Neves zsűri előtt prezentálták a tanulók az eredményeiket, így az elismert szakemberek arról is meg­győződhettek, hogy a kiváló pályaművek valóban a versenyzők és nem a felkészítő tanáraik munkáját dicsérik. A sikerünk egyik kulcsa az volt, hogy nem volt egyetlen nyelvi tévedésük sem a lányoknak, ráadásul a szóbeli fordulóra hanganyagokkal és kérdőívvel is kiegészítették a kutatásukat. Meggyőzte a zsűrit az a rengeteg befektetett energia, amit Sára és Blanka a versenyre áldozott, hiszen nemcsak azt a pályaművet mutatták be szóban, amit a korábbi fordulóban elküldtek, hanem a döntőre jelentősen továbbdolgozták az anyagaikat – mutatta be a diákok munkáját a felkészítő tanár.

Megszerették a témát

A győzelmen túl a verseny nagy lökést adott a fiataloknak, hiszen nem hagynak fel a kutatással, és folytatják a korábbi munkát.

– A zsűri nem elégedett meg a prezentációval, több kérdést is feltettek, hogy felszínre kerüljön, mennyire képesek alkalmazni a kutatás alatt megszerzett tudást. A biztatás nagyon fontos, lehet, hogy önállóan nem vágnának bele egy ekkora projektbe, de jövőre már a felvételi többletpontot is adó Tudományos Diákkörök Kárpát-medencei Konferenciáján (Tudok) indulnak majd. Külön öröm, hogy a lányok megkedvelték ezt a témát, s olyan tudással gyarapodtak, ami sokat segít majd nekik, ha érettségi előtt állnak. Sok fiatalnak okoz gondot, hogy közönség előtt szóban kifejezze magát, a diákjaim ebben is remekeltek, és úgy vélem, ez kellő magabiztosságot ad majd nekik a jövőbeni szóbeli vizsgáikhoz is. Nagyon értékes nyereményeket kaptunk, hiszen nagy összegű könyvutalványokat vehettek át a tanulók, sőt a Nyelvtudományi Kutatóközpontban készülő A magyar nyelv nagyszótára eddig megjelent 8 kötetét is átvehettük – számolt be az élményekről Deák-Takács Szilvia.

A rangos, hagyományteremtő szándékkal megrendezett versenyt az Anyanyelvápolók Szövetsége is támogatta. Az első megmérettetés sikerének tudatában a szervezők tájékoztatása szerint a jövőben is folytatódik a nyelvinapló-író pályázat, hozzájárulva a középiskolás korosztály nyelvi tudatosságának fejlesztéséhez.

Borítókép: A győztes csapat: Lakatos Sára, Bori Blanka és felkészítőjük, Deák-Takács Szilvia | Fotó: ELKH