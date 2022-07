Mint a régi szép – a koronavírus-járvány kirobbanása előtti – időkben, ezen a nyáron ismét külföldön szerepelhettek a Nyíregyházi Cantemus Kórus művészeti együttesei, s mint lapunkban is beszámoltunk róla, szép eredményekkel tértek haza.

Arról kérdeztük Szabó Dénes Kossuth-díjas karnagyot, a kórusintézmény igazgatóját, hogyan értékeli a mostani sikereket.

– Ezt a két versenyt próbálkozásnak tekintettük, kíváncsiak voltunk arra, a pandémia után hol tart a nemzetközi kóruséneklés. A kórustagokban nagy volt a lelkesedés, különösen a Pro Musica Leánykar énekeseiben, hiszen közülük sokan megélték a régi nagy időket is. Most is öregbítették hírnevünket, hiszen Goriziában egy első és egy második helyezést szereztek, illetve megkapták a legjobb női kar címet is. A Cantemus a római versenyen a gyermekkari kategóriában győzött, valamint arany diplomát kapott. Az elért eredményeket mindig annak tükrében kell értékelni, hogy melyik verseny milyen erőket vonultat fel – mondta a karnagy. – Ilyen szempontból a goriziai verseny igazi nagy megmérettetés volt, míg a gyermekek szereplése Rómában egy teljesen más jellegű rendezvény volt. Ilyen fesztiválszerű versenyt sok helyen találunk Európában, főleg azokban a városokban rendeznek ilyet, ahol sok a turista. Ezek, s így a római is, nem tartoznak a nagy versenyek közé. Ez inkább egy kellemes, kedves verseny, ahol ritkán van vesztes énekkar. Majdnem mindenki arany diplomát kap, de ennek van vagy tíz fajtája. Ennek ellenére elmondhatom, hogy mire a verseny napja felvirradt, addigra a gyermekek újra összecsiszolódtak, fantasztikus színvonalon énekeltek. Én is éreztem Rómában a versenyen és a gálán, hogy sikerült újra elérnünk a ránk jellemző, utánozhatatlan Cantemus-hangzást. Ezt értékelte néhány zsűritag is, mert a maximum pontot adták nekünk.

– Fontos tudni, hogy egy énekkar nem a jó énekesek gyülekezete, hanem valójában egy minden szempontból összeszokott közösség. A probléma mindig abból fakad, különösen így nyári időben, hogy az énekesek nincsenek egyszerre együtt. Hol az egyik, hol a másik, hol a harmadik hiányzik valamilyen oknál fogva, s ezért nagyon nehezen alakul ki az az egészen különleges hangzásvilág, amit irigyel tőlünk a nagyvilág. A leánykarnál is ezzel a problémával kellett megbirkóznunk, hiszen a tagok között sok dolgozó nő is van, ezért nehéz megszervezni úgy az énekkari próbákat, hogy minden egyes alkalommal mindenki jelen legyen. Ez a gond a gyermekkarnál is jelentkezett, ha jól emlékszem, egy olyan próbánk sem volt, amikor mindnyájan együtt lettek volna, valaki mindig hiányzott – utalt a nehézségekre Szabó Dénes. – Szerencsére az elutazásunkat követően napokon keresztül újra együtt voltak a tanulók, a reggelloi hangversenytől kezdve mindig együtt énekelt a 39 gyermek, így aztán mire az olasz fővárosban kellett szerepelnünk, addigra összeállt az énekkar. A kórus nagyon szépen szólt, még engem is lenyűgözött az akkor nyújtott produkció, illetve mint említettem, a zsűritagoknak is nagyon tetszett.

Bár a Pro Musica Leánykar is Szabó Dénes együttese, a két verseny egybeesése miatt fia, Szabó Soma Liszt-díjas karnagy utazott el Goriziába a női karral.

– Azt tudtuk előre, hogy egyszerre lesz a goriziai és a római verseny, ezért Somával megbeszéltem, hogy írunk először a leánykar tagjainak egy levelet, s megnézzük, milyen a lelkesedésük. A lelkesedésük nem kopott meg az előző évekhez képest, s mivel az említett okok miatt új dalokat nemigen lehetett megtanulni, az elmúlt 20 év repertoárjából vettünk elő dalokat. Négy kategóriában indult a Pro Musica, sok művet kellett ismernie a női karnak. A legfiatalabb kórustag 17 éves vol, a legidősebb kórustag korát meg hadd ne áruljam el. Óriási volt tehát a felkészülés közötti különbség. A fiatalabbak a művek nyolcvan százalékának még a kottáját sem látta, mások meg már tízszer énekelték Japánban. A lányokkal mindig Soma próbált, míg a Budapesten tanuló és dolgozó kórustagokat Márkus István készítette fel. Szívesen elmentem volna a régi harcostársaimmal Goriziába, jó lett volna megélni újra a nagy együttlétet, de most úgy alakult, hogy Rómába utaztam a gyermekkarral.

– Az elutazás előtt megígértem a gyermekek szüleinek, hogy a kórusfesztivál mellett igyekszem nagyon sok látnivalót megmutatni a diákoknak – folytatta a karnagy. – Azt is ígértem, hogy a tanulókat el fogom fárasztani, s ez valóban így is történt. Szerintem nagyon jó kis út volt. A régi kapcsolatainkra építve először Reggellot kerestük fel. Az ottani idős atya nagyon szeret bennünket, vendégül látja az énekkart, mi pedig cserébe hangversenyt adunk a román kori templomban, ahol megfejthetetlenül nagyon jól szól a hang. Több évtizeddel ezelőtt az arezzoi verseny keretében kerültünk Reggelloba, s a barátság mind a mai napig megmaradt.

– Rómában minden napra beosztottuk, hogy mikor mit tudunk megtekinteni. Egymást követték a művészettörténeti értékek: Colosseum, Szent Péter bazilika, Vatikán, Pantheon, Spanyol lépcső, Trevi-kút, Angyalvár, Szent Ágnes templom, Loyolai Szent Ignác templom. Remélem, a sok szép látnivalóból maradtak meg emlékek és élmények a gyermekekben.

– Hazafelé megálltunk még Firenzében, a pratoi Lions Club felkérésére adtunk egy hangversenyt. A firenzei polgármester is fogadott bennünket, így az ötszázak termébe is bejutottunk. Firenze is gazdag műemlékekben, amit be lehetett szorítani egy napba, azokat az értékeket sikerült megmutatnom. Remélem, a fiatalok megérezték a reneszánsz nagyságát Firenzében.

– A hazaérkezésünk után sincs idő pihenésre, hiszen folyamatosan készülünk az augusztusi Cantemus Nemzetközi Fesztiválra. Csakhogy a nehézségeket érzékeltessem: amit húsz évvel ezelőtt két telefonnal elintéztünk, ahhoz most számos engedélyt kell beszereznünk, vagyis nagyon megnövekedett az adminisztráció. Szerencsére a kollégáim nem először csinálják ezt a munkát, tulajdonképpen ebben nőttek fel, nagyon ügyesen és operatívan elintéznek mindent. Így aztán még azt is meg tudjuk oldani, hogy a fesztivál előtt néhány nappal a Cantemus Vegyeskar részt vehessen Kolozsváron egy kortárszenei rendezvényen – tette hozzá a kórusigazgató.

Borítókép: Műemlékek sokasága várta a nyíregyházi fiatalokat | Fotók: Vinnai Mirtill